Украинский боксер Александр Усик уже переболел коронавирусом. Он был инфицирован еще в начале весны. Вместе с ним переболела и его жена.

По словам Усика, переболел он еще во время первой волны пандемии. Об этом он рассказал в интервью на своем ютуб-канале.

Я переболел, но это было еще во время первой волны пандемии. Я и не паниковал особо. Я же говорил, что мы все этим переболеем. Люди всегда болеют весной и осенью,

– признался Усик.

Рассказал боксер и о течении своей болезни.

"У меня вообще ситуация была такая: я лечил зубы, а через час у меня надуло лицо, будто пчелы покусали, и появилась температура. Но я не сильно переживал по этому поводу, потому что мне вставляли зубы, разрезали десны. Но потом моя жена говорит: "Слушай, я нюх потеряла". И мы вызвали врача, который проверил нас обоих. Подтвердился коронавирус. Но у всего нашего окружения было все нормально", – рассказал Усик.

После этого он с женой отправился на карантин на 14 дней.

"Три дня у меня была температура 37,2 – 38 градусов, слабость. Я лежал на кровати, мне это очень дико не нравилось. Я вообще ненавижу болеть", – признался боксер.

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После того как пара отбыла карантин, они еще раз сдали тесты. Лишь после этого они получили разрешение его покинуть.