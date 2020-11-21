Украинский боксер Александр Усик мог не выйти на бой против британца Дерека Чисоры. Накануне боя он получил травму. Поэтому бой могли отменить.

О травмах, которые боксер получил перед боем против Чисоры, Усик рассказал в интервью, которое опубликовали на его ютуб-канале.

"Прямо перед 31 октября у меня было несколько взрывов на тренировках. Что-то болело, например, травма локтя была. Бой мог не состояться", – рассказал Усик.

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Он также отметил, что были и эмоциональные срывы во время подготовки к бою. Ведь его постоянно переносили, и порой приходилось тренироваться, не зная даты боя. Поэтому его подготовительный лагерь затянулся почти на 8 месяцев.

"Команда, как громоотводы, взяли на себя этот всплеск, когда немного кричал. Помолчали, посмотрели друг на друга, улыбнулись, а я продолжал. Говорил: "Что вы улыбаетесь? Смешно? Мне вообще не смешно". Потом утром подходил, обнимал, поцеловал каждого, извинился", – рассказал Усик.

Напомним, бой Усик – Чисора состоялся 31 октября. Поединок длился все 12 раундов. Украинец одержал победу решением судей.