Киевское "Динамо" закрепило лидерство в чемпионате Украины. Столичный клуб 21-го ноября победил "Ингулец" в рамках 10 тура УПЛ.

Ингулец – Динамо 0:2

Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

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Гола в матче "Ингульца" с "Динамо" не пришлось ждать долго, ведь уже на 15 минуте киевляне отличились. Об этом пишет 24 канал. Денис Гармаш вывел свою команду вперед. После остроумного розыгрыша штрафного Сичинава выбивал мяч.

Однако на мяч бросился Буяльский, после чего тот рикошетом отлетел к Гармашу. Денис в падении, словно фехтовальщик одним касанием проткнул мяч между ног Богдану Шусту.

"Ингулец" едва ли не первый свой момент имел после штрафного. Навес в штрафную киевлян завершился ударом Семенко. К счастью для гостей, мяч пролетел над воротами.

Ближе к середине тайма преимущество "Динамо" начало становиться очевидным. В частности, "бело-синие" легко проходили центр поля и создавали угрозу у ворот Шуста. На 26-й минуте навес Кендзеры с правого фланга завершился ударом де Пени головой: мяч попал в штангу.

На 30-й минуте стандарты принесли пользу "Ингульцу": Козак классно забил после подачи в штрафную "Динамо". Но гол был отменен после использования системы VAR – у Кзака был минимальный офсайд.

"Динамо" ответило острым стандартом через 9 минут. Де Пена классно забросил в штрафную на Шапаренко, который обработал мяч и выстрелил по центру ворот. Шуст отразил сложный удар.

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После перерыва парад острых стандартов продолжился. Карлос Де Пена великолепно исполнил штрафной, но Шуст благодаря эффектному прыжку дотянулся до мяча.

На 59-й минуте очередной момент был у "Динамо" и снова не с игры. После навеса со штрафного Кендзера в падении пробил головой. Шуст отлично сыграл на линии и отбил мяч.

Через 3 минуты уже "Ингулец" имел хорошую возможность отличиться. Несколько защитников "Динамо" в собственной штрафной не уследили за Сичинавою. Ника откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в угол. Бущан осуществил прекрасный сейв.

До 80-й минуты пушки обеих команд молчали, пока не выстрелил Шапаренко. Николай остался без опеки перед штрафной "Ингульца", получил мяч и пробил точно в нижний угол.

В итоге гол Шапаренко закрыл игру. Хотя в компенсированное время Вербич упустил два убийственных момента, а "Ингулец" во второй раз отличился из офсайда. "Динамо" победило и закрепилось на первом месте в чемпионате.

Важно. Следующий матч "Динамо" проведет 24 ноября. В Киеве "бело-синие" сыграют с "Барселоной" в 4 туре Лиги чемпионов.



Ингулец – Динамо видеообзор