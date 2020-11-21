У игроков "Динамо" немало игроков в лазарете. Есть инфицированные коронавирусом и в "Мариуполе" и "Заре". Внезапно ушел из жизни украинский легкоатлет Николай Богач. Ему было 27 лет. Скандал вокруг отмененного матча Швейцария – Украина набирает обороты. Такими были главные новости спорта 20 ноября.

Скандал вокруг матча Швейцария – Украина: новые детали

Вокруг матча Швейцария – Украина появляются все новые детали.

Врач кантона Люцерн, который отправил Украину на карантин и не дал разрешение провести матч, перед тем дал разрешение на выезд на матч местной команде, в которой тоже была вспышка коронавируса.

Украине отказали в проведении тестирования в день матча. А за день до того фактически сорвали тренировочный процесс.

Украина была готова отправить других игроков на этот матч. Но не могла это сделать быстрее, чем за 48 часов.

Также стало известно, что Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА только в понедельник, 23 ноября, начнет рассмотрение дела.

Внезапно умер молодой украинский легкоатлет Николай Богач

В ночь с 19 на 20 ноября умер украинский легкоатлет Николай Богач. Толкатель ядра скончался на 27 году жизни. Причины смерти спортсмена пока неизвестны.

Вспышка коронавируса в украинских клубах

Украинские команды продолжают страдать от пандемии коронавируса. К игрокам "Динамо" и "Олимпика" добавились футболисты "Зари" и "Мариуполя". В этих двух командах тоже инфицированы представители тренерского штаба, а в "Мариуполе" – и сам главный наставник команды Остап Маркевич. Его команда сыграла на выезде против "Руха" и сумела не уступить. Львовская команда продолжила свою серию без побед в УПЛ.

"Динамо" же жалуется, что из-за травм и инфекции вне игры оказались сразу 15 игроков. В субботу, 21 ноября, киевлян ожидает матч против "Ингульца" на выезде. А во вторник, 24 ноября, в Киеве "Динамо" должно сыграть против "Барселоны" матч Лиги чемпионов.

Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP

20 ноября стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP 2020 года, который проходит в Лондоне. В плей-офф вышли Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия) и Новак Джокович (Сербия).

Невероятные голы в Первой лиге

Команды Первой лиги решили порадовать своих болельщиков необычными голами: