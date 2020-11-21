Травмы игроков "Динамо", смерть Николая Богача: главные новости спорта 20 ноября
У игроков "Динамо" немало игроков в лазарете. Есть инфицированные коронавирусом и в "Мариуполе" и "Заре". Внезапно ушел из жизни украинский легкоатлет Николай Богач. Ему было 27 лет. Скандал вокруг отмененного матча Швейцария – Украина набирает обороты. Такими были главные новости спорта 20 ноября.
Скандал вокруг матча Швейцария – Украина: новые детали
Вокруг матча Швейцария – Украина появляются все новые детали.
- Врач кантона Люцерн, который отправил Украину на карантин и не дал разрешение провести матч, перед тем дал разрешение на выезд на матч местной команде, в которой тоже была вспышка коронавируса.
- Украине отказали в проведении тестирования в день матча. А за день до того фактически сорвали тренировочный процесс.
- Украина была готова отправить других игроков на этот матч. Но не могла это сделать быстрее, чем за 48 часов.
Также стало известно, что Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА только в понедельник, 23 ноября, начнет рассмотрение дела.
Внезапно умер молодой украинский легкоатлет Николай Богач
В ночь с 19 на 20 ноября умер украинский легкоатлет Николай Богач. Толкатель ядра скончался на 27 году жизни. Причины смерти спортсмена пока неизвестны.
Вспышка коронавируса в украинских клубах
Украинские команды продолжают страдать от пандемии коронавируса. К игрокам "Динамо" и "Олимпика" добавились футболисты "Зари" и "Мариуполя". В этих двух командах тоже инфицированы представители тренерского штаба, а в "Мариуполе" – и сам главный наставник команды Остап Маркевич. Его команда сыграла на выезде против "Руха" и сумела не уступить. Львовская команда продолжила свою серию без побед в УПЛ.
"Динамо" же жалуется, что из-за травм и инфекции вне игры оказались сразу 15 игроков. В субботу, 21 ноября, киевлян ожидает матч против "Ингульца" на выезде. А во вторник, 24 ноября, в Киеве "Динамо" должно сыграть против "Барселоны" матч Лиги чемпионов.
Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP
20 ноября стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP 2020 года, который проходит в Лондоне. В плей-офф вышли Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Даниил Медведев (Россия) и Новак Джокович (Сербия).
Невероятные голы в Первой лиге
Команды Первой лиги решили порадовать своих болельщиков необычными голами:
- вратарь "Нивы" пропустил после удара из центра поля;
- игрок "Авангарда" нанес мертвый удар со штрафного.
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