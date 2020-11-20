Коронавирус продолжает "гулять" по украинским футбольным клубам. В пятницу, 20 ноября, вспышка COVID-19 была зафиксирована в "Мариуполе".

О том, что в "Мариуполе" массовое заражение коронавирусом, сообщает "Футбол NEWS". Болезнь диагностирована минимум у семи футболистов.

Кстати У "Зари" – вспышка коронавируса

Среди больных есть работники тренерского штаба и персонала, в частности, заболел главный тренер "азовцев" Остап Маркевич.

Матч с "Рухом" состоится

Несмотря на вспышку коронавируса в" Мариуполе " следующий матч азовской команды состоится. 20 ноября в 19:00 должен состояться матч 10-го тура УПЛ "Рух" – "Мариуполь".

Сообщается, что у "Мариуполя" достаточно здоровых игроков, чтобы провести встречу.

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич сообщил, что чувствует себя лучше. Его команда настроена играть.

Были симптомы, но уже стало лучше. Но все же лучше не контактировать с людьми. Но с "Рухом" будем играть. Со "Львовом" в 11-м туре тоже планируем. Мы говорили, что мы за то, чтобы играть. У нас есть люди, можем играть,

- сказал Маркевич.

Обратите внимание. "Мариуполь" после 9 сыгранных матчей в чемпионате Украины занимает 8-е место. Команда набрала 12 очков.