Диаспора украинцев в Швейцарии обратила внимание на выборочную "принципиальность" санитарного врача города Люцерн, который запретил украинским футболистам сыграть матч Лиги Наций.

Главный санитарный врач города Люцерн ранее разрешил местной команде ФК "Люцерн" сыграть поединок, несмотря на случай COVID-19 в клубе. Об этом сообщили в фейсбуке представители украинской диаспоры в Швейцарии.

К слову Относились, как к прокаженным, – менеджер "желто-синих" о пребывании сборной в Швейцарии

Остальным футболистам клуба было приказано пройти дополнительные тесты 6 ноября – при этом, им разрешили провести полноценную тренировку утром.

Позже игрокам даже разрешили провести матч с ФК "Цюрих" – в этот же день у последних в команде были обнаружены два подтвержденных случая COVID-19.

"Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений у Департамента здравоохранения и социальной политики Люцерна и решилась быстро", – сообщает украинское общество.

В диаспоре отметили, что после нескольких положительных тестов на коронавирус в составе сборной Украины врач приказал поместить всю украинскую делегацию на карантин.

"Информация из швейцарских СМИ всколыхнула всю украинскую общину. Сначала во вторник кантональный врач Люцерна отправил всю украинскую футбольную делегацию в отель Radisson Blu Luzern на карантин, после того как несколько игроков были положительно протестированы на коронавирус. Но уже через несколько дней стало известно, что результаты тестирования всей украинской делегации были отрицательными", – говорится в заметке.

Перенос матча Швейцария – Украина: что известно