Сборная Украины делала все возможное, чтобы матч против Швейцарии состоялся. Но не все можно было воплотить вовремя.

Напомним, уже в Швейцарии сборную Украины отправили на карантин в день матча против местной сборной. Причиной такого решения назвали вспышку коронавируса в нашей команде. За день до этого положительные тесты на коронавирус обнаружили у Дмитрия Резника, Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко. А уже в день матча – у Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса. Хотя оба в свое время уже переболели коронавирусом.

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Врач кантона Люцерн не дал разрешение на проведение матча. Хотя в составе сборной Украины были 13 игроков с отрицательным тестом на коронавирус, необходимых для заявки на игру.

Одним из компромиссных решений для проведения матча Швейцария – Украина, хоть и на следующий день, было то, что нашу команду будут представлять игроки, которые не контактировали с теми футболистами, которых отправили на карантин. Фактически – новая команда. При этом это не могла быть молодежная сборная Украины, ведь эта команда 17 ноября проводила свой матч отбора.

"Мы были готовы собрать новую команду и привезти ее в Швейцарию, однако для этого нужно время, по меньшей мере 48 часов – это сбор игроков, тестирование, оформление виз тем футболистам, которые не имеют биометрических паспортов, и организация чартера. Любой менеджер, который работал со сборной, подтвердит, что организовать это за сутки, как нам предлагали в Швейцарии, для выездного матча – нереально", – заявил первый вице-президента УАФ Олег Протасов.

О невозможности собрать новую команду на матч 18 ноября в УАФ заявили сразу. Поэтому УЕФА и принял решение, что матч Швейцария – Украина не состоится. И решение относительно результата этого матча будет принимать Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА.

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