Новый тур чемпионата УПЛ в пятницу, 20 ноября, выпало открывать матчем во Львове, где "Рух" принимал "Мариуполь". Игра закончилась без забитых голов.

Рух – Мариуполь 0:0

"Мариуполь" на этот матч вышел без главного тренера. В команде зафиксировали вспышку коронавируса. Поэтому главного наставника команды Остапа Маркевича на этом матче не было.

"Мариуполь" продолжает играть на выезде матчи УПЛ, пока идет реконструкция его домашнего стадиона. После матча против "Руха" команда остается во Львове, так как через неделю азовцев ожидает матч против "Львова".

Трое игроков, которые сейчас выступают за" Рух", в свое время выступали и за"Мариуполь". Это Валерий Федорчук, Игорь Дуць и Максим Белый.

"Рух" пока не знал вкуса побед в УПЛ. В последний раз команда побеждала, еще выступая в Первой лиге.

Из-за вспышки коронавируса "Мариуполь" имел несколько ослабленный состав на этот матч. И именно этим решили воспользоваться гости, чтобы одержать первую победу в своем дебютном сезоне в УПЛ. Только в первом тайме игроки "Руха" нанесли девять ударов по воротам "Мариуполя". Но довольно надежно действовал голкипер азовцев Олег Кудрик, который совершил несколько великолепных сейвов.

Можно вспомнить удар Мартынюка со штрафного, когда мяч в последний момент изменил траекторию полета. Впоследствии полузащитник еще раз будет пробивать со стандарта, но на этот раз мяч пролетит в считанных сантиметрах от штанги.

Еще один сейв Кудрик сделал после удара Русина. Мяч пролетал через "частокол" ног футболистов, но в последний момент вратарь все же сумел в прыжке добраться до мяча.

"Мариуполь" же действовал на контратаках, поэтому и у противоположных ворот тоже возникали опасные моменты. Но пробить Александра Бандуру никому из футболистов не удалось.

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Во втором тайме продолжился такой же ход событий. Но после стартового натиска игра перешла в позиционную борьбу. Только в конце встречи хозяева поля снова бросились к воротам соперника, чтобы забить победный гол. За весь матч игроки "Руха" нанесли 16 ударов, семь из которых были в створ ворот. Еще 12 раз команда подавала угловой. Но нанести точный удар, который бы и принес победу, так и не удалось.

После этого матча "Рух" остался на 13 месте. И с "Ингульцом" по-прежнему остается командами, которые не одерживали побед в этом сезоне УПЛ. "Мариуполь" же остался на восьмом месте.

Видеообзор матча Рух – Мариуполь