Мертвый удар со штрафного: игрок "Авангарда" забил невероятный гол от перекладины – видео
Краматорский "Авангард" проиграл свой матч Первой лиги против "Вереса". Но в этом матче хозяева забили невероятный по красоте гол.
На 73-й минуте матча "Авангард" получил право на штрафной удар. К мячу подошел Алексей Лобов. Защитник прямым ударом отправил мяч точно в угол ворот соперника. После удара в перекладину, мяч опустился уже за линией ворот.
Вратарь "Вереса" Богдан Когут только наблюдал за полетом мяча, но спасти свою команду в этом эпизоде не мог.
Видео гола со штрафного
Это стоит увидеть Вратарь "Нивы" пропустил курьезный гол ударом с центра поля: видео
Правда этот гол не спас "Авангард" от домашнего поражения. За три минуты до конца основного времени Дмитрий Шестаков забил второй гол в этом матче.
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