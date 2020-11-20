Краматорский "Авангард" проиграл свой матч Первой лиги против "Вереса". Но в этом матче хозяева забили невероятный по красоте гол.

На 73-й минуте матча "Авангард" получил право на штрафной удар. К мячу подошел Алексей Лобов. Защитник прямым ударом отправил мяч точно в угол ворот соперника. После удара в перекладину, мяч опустился уже за линией ворот.

Вратарь "Вереса" Богдан Когут только наблюдал за полетом мяча, но спасти свою команду в этом эпизоде не мог.

Видео гола со штрафного

Это стоит увидеть Вратарь "Нивы" пропустил курьезный гол ударом с центра поля: видео

Правда этот гол не спас "Авангард" от домашнего поражения. За три минуты до конца основного времени Дмитрий Шестаков забил второй гол в этом матче.