В "Динамо" вопиющие кадровые потери: до 15 футболистов пропустят ближайший матч
В "Динамо" после паузы на международные матчи сохранились серьезные кадровые потери. Перед матчем 10 тура чемпионата Украины с "Ингульцем", который состоится 21 ноября, "Динамо" не может рассчитывать на 15 футболистов.
"Динамо" информирует, что по состоянию на 20 ноября количество футболистов, которые не могут сыграть в ближайшем матче, достигло 15-и человек.
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Травмированные футболисты
- Никита Бурда
- Александр Тимчик
- Владимир Костевич
- Назарий Русин
- Томаш Кендзера
Польский футболист Кендзера получил травму голеностопа в матче сборной Польши.
Примечательно У нападающего "Динамо" серьезная травма
В то же время вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть:
- Виктор Цыганков
- Сергей Сидорчук
- Жерсон Родригес
- Александр Сирота
- Миккель Дуелунд
- Денис Попов
- Руслан Нещерет
- Богдан Леднев
- Артем Шабанов
- Александр Андриевский
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