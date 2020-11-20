В "Динамо" после паузы на международные матчи сохранились серьезные кадровые потери. Перед матчем 10 тура чемпионата Украины с "Ингульцем", который состоится 21 ноября, "Динамо" не может рассчитывать на 15 футболистов.

"Динамо" информирует, что по состоянию на 20 ноября количество футболистов, которые не могут сыграть в ближайшем матче, достигло 15-и человек.

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Травмированные футболисты

Никита Бурда

Александр Тимчик

Владимир Костевич

Назарий Русин

Томаш Кендзера

Польский футболист Кендзера получил травму голеностопа в матче сборной Польши.

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В то же время вследствие положительных тестов, а также необходимого восстановительного периода после перенесенного коронавируса для тех, чьи тесты показали отрицательный результат, не могут играть:

Виктор Цыганков

Сергей Сидорчук

Жерсон Родригес

Александр Сирота

Миккель Дуелунд

Денис Попов

Руслан Нещерет

Богдан Леднев

Артем Шабанов

Александр Андриевский

Внимание. Ближайший матч "Динамо" сыграет 21 ноября против "Ингульца". Уже 24 ноября киевляне встретятся с "Барселоной" в Лиге чемпионов.