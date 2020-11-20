Матч Первой лиги между "Агробизнесом" и "Нивой" из Тернополя закончился разгромной победой хозяев. Но особенно запомнился второй гол в матче.

Автором гола стал Юрий Романюк. Защитник перехватил мяч еще возле своей штрафной площадки, после чего начал прорываться к воротам соперника.

Но едва перейдя центр поля, игрок решил пробить по воротам. Сам удар оказался не слишком сильным. И никого из партнеров впереди, кому можно было бы адресовать этот мяч, тоже не было.

Поэтому мяч должен был стать легкой добычей вратаря "Нивы" Даниила Еромолова. Так и произошло. Но голкипер неудачно принял мяч, и тот перелетел через его ногу, после чего закатился в угол ворот. Так счет стал 2:0.

Видео курьезного гола в матче "Агробизнес" – "Нива"

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Сам матч закончился со счетом 4:0. Благодаря этой победе "Агробизнес" поднялся на второе место в турнирной таблице. "Нива" же занимает 11-е место.