Травми гравців "Динамо", смерть Миколи Багача: головні новини спорту 20 листопада
У гравців "Динамо" чимало гравців в лазареті. Є інфіковані на коронавірус і в "Маріуполі" та "Зорі". Раптово пішов з життя український легкоатлет Микола Багач. Йому було 27 років. Скандал навколо скасованого матчу Швейцарія – Україна набирає обертів. Такими були головні новини спорту 20 листопада
Скандал навколо матчу Швейцарія – Україна: нові деталі
Навколо матчу Швейцарія – Україна з'являються все нові деталі.
- Лікар кантону Люцерн, який відправив Україну на карантин та не дав дозвіл провести матч, перед тим дав дозвіл на виїзд на матч місцевій команді, в якої теж був спалах коронавірусу.
- Україні відмовили в проведені тестування вдень матчу. А за день до того фактично зірвали тренувальний процес.
- Україна була готова відправити інших гравців на цей матч. Але не могла це зробити швидше, аніж за 48 годин.
Також стало відомо. що Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА лише в понеділок, 23 листопада, розпочне розгляд справи.
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