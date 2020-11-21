Навколо матчу Швейцарія – Україна з'являються все нові деталі.

Також стало відомо. що Контрольно-етичний та дисциплінарний комітет УЄФА лише в понеділок, 23 листопада, розпочне розгляд справи.

Раптово помер молодий український легкоатлет Микола Багач

У ніч з 19 на 20 листопада помер український легкоатлет Микола Багач. Штовхальник ядра помер на 27 році життя. Причини смерті спортсмена поки невідомі.

Спалах коронавірусу в українських клубах

Українські команди далі продовжують страждати від пандемії коронавірусу. До гравців "Динамо" та "Олімпіка" додалися футболісти "Зорі" та "Маріуполя". В цих двох команд інфіковані також представники тренерського штабу, а в "Маріуполі" – і сам головний наставник команди Остап Маркевич. Його команда зіграла на виїзді проти "Руху" та зуміла не поступитися. Львівська команда ж продовжила свою серію без перемог в УПЛ.

"Динамо" ж скаржиться, що через травми та інфекцію поза грою опинилося одразу 15 гравців. В суботу, 21 листопада, на киян очікує матч проти "Інгульця" на виїзді. А у вівторок, 24 листопада, в Києві "Динамо" має зіграти проти "Барселони" матч Ліги чемпіонів.

Визначилися півфіналісти Підсумкового турніру ATP

20 листопада стали відомі всі півфіналісти Підсумкового турніру ATP 2020 року, який триває у Лондоні. До плей-офф вийшли Рафаель Надаль (Іспанія), Домінік Тім (Австрія), Данило Медвєдєв (Росія) та Новак Джокович (Сербія).

Неймовірні голи в Першій лізі

Команди Першої ліги вирішили порадувати своїх уболівальників незвичними голами: