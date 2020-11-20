Поединок 6-го тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины был отменен, ведь украинскую команду отправили на карантин. Судьба матча все еще не определена. В то же время в сборной Украины рассказали детали ситуации, в которой оказались.

Главный врач сборной Украины Артур Глущенко прокомментировал ситуацию, которая возникла вокруг игры Швейцария – Украина. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

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Швейцарцы отказались проводить тестирование в день игры

В лагере украинской сборной фиксировались случаи заражения перед матчем с Германией и собственно перед игрой со швейцарцами. Врач сборной Украины заявил, что немецкая сторона содействовала в проведении игры, что нельзя сказать о Швейцарии.

Глущенко отметил, что Германия демонстрировала готовность решать проблемы.

Что я имею в виду: после того, как ПЦР-тестирование выявило пятерых инфицированных в составе украинской делегации в Лейпциге, Немецкий футбольный союз провел дополнительное исследование в день игры. Для этого немецкие коллеги привезли свою мобильную лабораторию, в 13:00 мы сдали тесты, а за три часа получили результаты. Все они были отрицательные, и игра состоялась,

– сказал врач.

В то же время швейцарцы отказались проводить тестирование в день игры и назначили его на вечер 16 ноября.

Глущенко рассказал, что главный санитарный врач Люцерна был безапелляционен и заявил, что игра не состоится, если будет хотя бы один инфицированный в одной из сборных.

Откровенно говоря, хотелось бы посмотреть, было бы принято такое решение, если бы он был в швейцарской команде, а не в нашей,

– сказал врач.

Малиновский был изолирован

Оказывается, что единственным больным в сборной Украины был Руслан Малиновский, которого заранее изолировали от команды.

"У нас инфицированным оказался один Руслан Малиновский, у которого поднялась температура сразу после прилета в Швейцарию. Мы его сразу изолировали в номере, и с командой он больше не контактировал. Однако все эти аргументы на санитарного врача не повлияли. Он считал, что мы представляем риск заражения для окружающих", – рассказал врач.

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Положительными тесты на коронавирус оказались у Жуниора Мораеса и Сергея Кривцова. Оба футболиста "Шахтера" переболели коронавирусом месяц назад.

Врач сборной Украины заявил, что их результаты были ложно-положительными. Оба игрока здоровы.

"Случается, что мертвые клетки вируса дают такой показатель. Однако это не означает, что они повторно инфицированы. После того, как ребята переболели, мы оформили на них специальные сертификаты УЕФА, которые подтверждают, что они уже преодолели заражения и могут быть допущены к игре. Этот документ принял, к слову, и упомянутый санитарный врач, который подтвердил, что ребята могут свободно передвигаться", – резюмировал Глущенко.

Главное об отмененном матче Швейцария – Украина

17 ноября матч Лиги наций-2020 между Швейцарией и Украиной в городе Люцерн был отменен из-за вспышки COVID-19 в сборной Украины.

Всю украинскую делегацию отправили на карантин. 18 ноября сборная Украины вернулась в Киев: футболисты прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило больных.

Судьба матча Швейцария – Украина сейчас в руках УЕФА.