Рекордное место Дарьи Блашко в персьюте, победа Переса на гран-при Сахира и ожесточенные матчи 12-го тура УПЛ. Обзор главных новости спорта за 6 декабря – читайте в дайджесте Спорт24.

Рекорд Блашко и 10 место мужской эстафетной команды Украины

Первыми на старт в заключительный день соревнований в Контиолахти вышли парни. Главный наставник сборной Украины Юрай Санитра несколько удивил составом на эту классическую эстафету. Первых два этапа были достаточно хорошими для украинской команды. Артем Прима и Дмитрий Пидручный держали сборную в лидерах гонки, а последний вообще вплотную приблизил к призовым местам, пишет 24 канал.

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Далее в бой пошел Руслан Ткаченко, который использовал на двух рубежах 4 запасных патрона. Украина продолжила находиться в топ-10, но уже на ее границе. Последним стартовал молодой Богдан Цимбал, и не подвел. Нули на двух рубежах позволили завершить гонку для сборной на 10-й позиции. Победили норвежцы, вторыми стали шведы, а тройку лидеров замкнула сборная Германии.

Второй этап Кубка мира в Контиолахти завершился женской гонкой преследования, где выступали три украинки. Лучший результат показала Дарья Блашко, которая финишировала 12-й. Все благодаря меткой стрельбе. Только 1 промах на четырех рубежах.

Елена Пидгрушная с четырьмя кругами штрафа финишировала 41-й, а Валентина решила сойти с дистанции, одна из сестер Семеренко ошибалась аж 9 раз. Победительницей стала Тириль Экхофф, вторая – землячка Марте Олсбю. Ханна Эберг стала третьей.

Дебютная победа Переса в Формуле-1

Очень удачную гонку продемонстрировал Перес на гран-при в Сахире. Уже с самого начала встречи старт не задался для будущего победителя. Леклер не справился с управлением на повороте, столкнулся с Пересом, что привело к тому, что Ферстаппен влетел в стену. Пересу пришлось ехать менять шины.

LAP 1/87



️ SAFETY CAR ️



At Turn 4 Leclerc hits Perez and Verstappen gets caught up in incident



Both the Ferrari and Red Bull drivers are out #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/BKPqc6OGJD — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Но после этого он творил нечто невероятное. Он сперва вплотную приблизился к топ-5 лидеров. За 30 кругов до завершения он опередил Окона и уже был в первой тройке.

Невероятную ошибку совершили механики Mersedes – они перепутали резину. Переднее колесо загорелось. Такой ошибкой воспользовался Перес и вышел на первое место, удержав лидерство до конца гонки. Дебютная победа Переса в Формуле-1.

END OF RACE (LAP 87/87)



TOP 10

Perez

Ocon

Stroll

Sainz

Ricciardo

Albon

Kvyat

Bottas

Russell

Norris #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/vyUdLrNpHj — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Шелестюк бросил вызов непобедимому Спенсу

Украинский боксер Тарас Шелестюк публично заявил, что хочет провести бой с Эрролом Спенсом. Он в ночь с 5 на 6 декабря победил Дэнни Гарсию в 12-раундовом бою.

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I would like to fight @ErrolSpenceJr vsIt will be much performance fight.

Tonight Danny don’t want to fight with Errol...#SpencevsGarcia #SpenceGarcia — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) December 6, 2020

Спенс не знает вкуса поражений. В 2017 году он стал чемпионом мира по версиям IBF (2017 – по сегодняшний день) и WBC (2019 – по сегодняшний день) в полусреднем весе.

Несколько раз побеждал на национальном чемпионате США. В 2015 году получил статус наиболее перспективного боксера.

В 2017 году по версии The Ring занимал 7 место, а на 9-й строчке расположился по мнению BoxRec.

Матчи 12-го тура УПЛ

Олимпик уверенно победил Рух 3:1. Снова героем матча стал иранец Шахаб, который отметился дублем. Львовский клуб смог отыграть только один гол благодаря удару Кондракова.

С таким же счетом завершился поединок в Запорожье, где Заря принимала Днепр-1. Все голы были аж во второй 45-минутке. Громов в течение 22-х минут дважды забил за Зарю и дал начало результативным ударам во встрече. Еще однажды за луганский клуб отличился Иванисеня. На 90-й минуте днепрянам удалось отыграть хоть один гол благодаря голевому удару Назаренко.

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Десна минимально обыграла Ворсклу на собственном поле – 1:0. Казалось, что матч завершится "сухой" ничьей, но иначе считали хозяева, которые с 84-й минуты играли в меньшинстве. Удаление получил Степанюк. В компенсированное арбитром время подопечные Рябоконя открыли счет. После подачи Дегтярев пробил головой и Резник отбил мяч уже за линией ворот.

Последним матчем 12-го тура стал поединок Колос – Александрия. Встреча запомнилась большим количеством нереализованных моментов. Особо следует выделить незабитый пенальти игрока Александрии Гречишкина. Колос открыл счет во встрече. С 11-метровой отметки не промахнулся Селезнев.

На старте второго тайма гостям удалось сравнять счет благодаря удару головой от Шастала. Этот мяч стал первым для Александрии в матче и последним во встрече – 1:1.