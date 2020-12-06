В финском Контиолахти завершается второй этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье, 6-го декабря, состоялась мужская классическая эстафета. Победу одержала сборная Норвегии.

Победу Норвегии принесла четверка Стурла Легрейд, Ветле Шостад Кристиансен и братья Тарьей и Йоханнес Бе. Об этом сообщает 24 канал.

Стоящее Украина финишировала пятой в первой биатлонной эстафете сезона, победила Швеция

На "серебро" наработали шведские биатлонисты (Беппо Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон). Бронзовую награду получила Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).

Результаты

1. Норвегия

2. Швеция

3. Германия

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10. Украина

Ход гонки

На первом этапе лучше всего отработали США и белорусы, которые благодаря чистой стрельбе вышли в лидеры. Следом шли норвежцы и россияне, использовавшие дополнительные патроны.

Украинец Артем Прима на "стойке" использовал три дополнительных патрона и передал эстафету 8-м с отставанием от Норвегии в 26 секунд. В то же время сильно откатилась Франция из-за трех штрафных кругов.

После второго этапа Дмитрий Пидручный поднял Украину на 4-е место благодаря быстрой стрельбе на "стойке". В лидерах продолжила находиться Германия, Норвегия и Швейцария.

Третий этап Украина провела не так удачно: Руслан Ткаленко использовал на двух рубежах 4 запасных патрона. Украина продолжила находиться в топ-10, но Норвегия и Германия оторвались почти на две минуты.

На решающем 4-м этапе Йоханнес Бе подарил незаурядную интригу. Лидер гонки использовал три дополнительных патрона, чтобы закрыть одну мишень. Это позволило Бенедикту Доллю и Себастьяну Самуэльссону сократить отставание.

23-летний украинец Богдан Цимбал быстро закрыл все 5 мишеней и поднял Украину на 8-е место. На "стойке" Бьо закрыл вопрос победителя гонки и добыл для Норвегии "золото".

В битве за второе место Самуэльссон "перестрелял" немца Долля, использовавшего на один дополнительный патрон больше. На дистанции Долль не смог догнать шведа.

Богдан Цимбал не смог навязать борьбу более именитым соперникам. Перспективный украинец удачно отработал и на "стойке", продемонстрировав топ-уровень. Богдан принес Украине 10-ю строчку.