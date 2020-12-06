Потенциальный наставник Реала требует космические топ-трансферы: клуб против такого решения
Потенциальный кандидат на тренерское кресло Реала Маурисио Почеттино заявил о желании серьезно усилить состав мадридцев. Клуб не хочет соглашаться на такие условия, поэтому скорее всего не договорится с аргентинцем о контракте.
Якобы подписание трех трансферов может помочь Реалу подписать соглашение с Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
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Трансферные условия потенциального тренера
Если аргентинский специалист все же возглавит клуб из Мадрида, то хочет пополнить состав тремя талантливыми игроками. Ими стали нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн, форвард Пауло Дибала и хавбек Тоттенхэма Деле Алли. К слову, первые двое ранее играли под руководством Почеттино.
Боссы Реала с трудностями рассматривают такие решения тренера. Клуб переживает непростые времена, поэтому осуществить данные трансферы пока будет сложно.
Ранее сообщалось, что тренер является основным кандидатом на кресло главного наставника "сливочных". Представители Реала уже якобы начали переговоры со специалистом.
- Негативные результаты команды под руководством Зинедина Зидана не устраивают руководство испанского гранда. Француз получил последний шанс в игре против Боруссии М в Лиге Чемпионов. Если команда не победит, то Зидан должен покинуть мостик мадридцев.
- Реал, набрав в 5 матчах 7 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании королевский клуб с 20 очками находится на 3-м месте. В последнем матче против Севильи Реал только благодаря автоголу Боно сумел минимально победить на выезде.
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