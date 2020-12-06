Потенциальный кандидат на тренерское кресло Реала Маурисио Почеттино заявил о желании серьезно усилить состав мадридцев. Клуб не хочет соглашаться на такие условия, поэтому скорее всего не договорится с аргентинцем о контракте.

Якобы подписание трех трансферов может помочь Реалу подписать соглашение с Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Трансферные условия потенциального тренера

Если аргентинский специалист все же возглавит клуб из Мадрида, то хочет пополнить состав тремя талантливыми игроками. Ими стали нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн, форвард Пауло Дибала и хавбек Тоттенхэма Деле Алли. К слову, первые двое ранее играли под руководством Почеттино.

Боссы Реала с трудностями рассматривают такие решения тренера. Клуб переживает непростые времена, поэтому осуществить данные трансферы пока будет сложно.

Ранее сообщалось, что тренер является основным кандидатом на кресло главного наставника "сливочных". Представители Реала уже якобы начали переговоры со специалистом.