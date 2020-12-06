Луганская Заря продлила победную серию до четырех матчей. В воскресенье, 6-го декабря, луганская команда в Запорожье одолела Днепр-1 в рамках 12-го тура УПЛ.

Заря – Днепр-1 3:1

Голы: Громов, 52, 75, Иванисеня, 84 – Назеренко, 90

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Впервые угроза в матче возникла у ворот Зари, пишет 24 канал. Назаренко классно ворвался в штрафную и решил пробить. Он попал в голкипера, хотя прострел, возможно, принес бы больше угрозы возле ворот луганчан.

На 29-й минуте открыть счет в игре должен был герой матча с Лестером Аллахьяр Сайядманеш. Иранец оказался один перед воротами и со всей силы попал в стойку. Днепряне ответили классным ударом Ярмолюка, но мяч пролетел над воротами.

После перерыва Заря размочила нули на табло. Юрченко сделал навесил со штрафного точно на Иванисеню. Дмитрий остался наедине и головой отпасовал на Громова. Артем переправил мяч в пустые ворота.

На 75-й минуте Громов поставил точку в матче: Артем остановил прекрасный дальний пас Фаворова, качнул защитника и пробил в противоход Шевченко – 2:0.

В конце матча гостей добил Иванисеня. После подачи с углового сразу несколько игроков Днепра-1 не смогли помешать пробить хавбеку Зари. Тот выиграл верховую дуэль и легко обыграл Шевченко.

Днепр-1 не хотел покидать поле без гола престижа. На 90-й минуте Назаренко реализовал выход на свидание с голкипером Зари. В итоге победа луганчан со счетом 3:1.

Заря – Днепр-1 видеообзор

Обратите внимание. Благодаря победе Заря поднимается на 5-е место. Днепр-1 продолжает находиться на 12-м месте. В пассиве днепрян уже 8-е поражение.