В воскресенье, 6 декабря, Александрия сыграла на выезде против Колоса в рамках 12-го тура УПЛ. Команды не смогли определить более сильного, завершив поединок ничьей.

Колос – Александрия 1:1

Голы: Селезнев, 26 (п) – Шастал, 54

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 15

Тайм пенальти

Команды не слишком остро начали поединок. Селезнев сигнализировал, что после его удара мяч попал в руку защитника. Но арбитр был неумолим и указал продолжить игру, пишет 24 канал.

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Банада подхватил мяч после серии рикошетов и пушечно пробил в ворота – выше ворот.

На Ковальце сфолили в штрафной гостей – пенальти. К отметке подошел Гречишкин Волынец угадал направление удара и спас свою команду.

На этот раз судья назначил пенальти в ворота Колоса. Шастал пытался выбить мяч дальше от ворот, но вместо этого мяч попал в ногу Селезневу. 11-метровый удар пошел выполнять сам Селезнев. Панькив реагировал по мячу, но не сумел дотянуться до удара нападающего – 1:0.

Волынец снова на месте. Мяч после рикошета от Селезнева мог залететь за шиворот вратаря. Но голкипер кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Сразу еще один момент у ворот Колоса. Бабогло выпрыгнул выше всех футболистов и пробил в нижний угол ворот – Волынец спас команду. Что-то невероятное творил голкипер хозяев в рамке ворот.

Из антигероя в герои

Ковалец классно протянул мяч вплотную к воротам, отдал навесную передачу прямо на голову Шастала. Его удар был легким по силе, но этого хватило для гола – 1:1.

Остро могло быть возле ворот Колоса. Мяч после суматохи защитников хозяев едва не оказался в ногах игрока Александрии. Но голкипер вовремя разрядил ситуацию.

Несколько атак от команд так и не завершились ничем удачным. В завершающей стадии атак им не хватало последнего паса, который бы позволил решить судьбу встречи. Руководители провели несколько замен, чтобы немного освежить игру.

Антюх остроумно разыграл комбинацию с Костышиным, где первый мощно пробил – Панькив снова спас ворота.

В конце основного времени перспективный штрафной был в ворота Алексадрии. Но Ореховский попал в стенку из игроков, которую выстроил Панькив.

Антюх затылком пробил после подачи с углового. Мяч попал в сетку, но за пределами поля.

Финальный свисток судьи зафиксировал ничью – 1:1.

Колос – Александрия видеообзор