Конкуренты в битве за третье место – черниговская Десна и полтавская Ворскла – сошлись 6-го декабря в рамках 12 тура УПЛ. Победу на последней минуте матча вырвала Десна.

Десна – Ворскла 1:0

Гол: Дегтярев, 90+4

Удаление: Степанюк, 84 (Десна)

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Уже на 9-й минуте хозяева получили шанс открыть счет, пишет 24 канал. Будковский вывел Мудрика лицом к лицу с Резником. Михаил пробил низом, но Резник отвел угрозу.

Ворскла ответила хорошим моментом возле Челядина. Он решился на удар со средней дистанции, но все равно пришлось постараться, чтобы отбить мяч.

Почти сразу после атаки у полтавчан стопроцентный шанс имела Десна. Будковский обыграл соперников, развернулся и попытался попасть под перекладину из пределов штрафной. Но Резник осуществил рабочий сейв.

На 37-й минуте мяч мог побывать в воротах "северян". После углового Щербак удачно сыграл на подборе и в футзальном стиле попытался проткнуть мяч мимо голкипера. Паст сумел остановить мяч.

После перерыва Десна претендовала на пенальти. После удара Будковского мяч якобы попал в руку Пуцлина. Игрок Ворсклы прятал руки за спину, но таким образом развернулся, что помешал полету мяча. На матче не использовалась система VAR. Екатерина Монзуль не усмотрела нарушения правил, поэтому не назначила одиннадцатиметровый.

Под занавес матча Ворскла осталась в меньшинстве. Монзуль удалила Степанюка. Десна успела воспользоваться большинством. Уже на последней минуте Монзуль назначила сомнительный штрафной в сторону ворот Ворсклы.

После подачи Дегтярев пробил головой и Резник отбил мяч уже за линией ворот. Кроме того, Тамм добил мяч в пустые ворота. Не успели гости разыграть мяч в центре поля, как раздался финальный свисток.

Благодаря победе Десна обошла Ворсклу в турнирной таблице: с 20 очками черниговцы теперь третьи. Ворскла имеет на балл меньше и занимает четвертое место.

Десна – Ворскла видеообзор