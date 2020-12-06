Донецкий Олимпик в рамках 12-го тура чемпионата Украины уверенно победил львовский Рух. Дончане одержали победу в воскресенье, 6-го декабря, и поднялись на пятое место в турнирной таблице.

Олимпик – Рух 3:1

Голы: Шахаб, 8, 62, Бенито, 24 – Кондраков, 69

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Уже на 8-й минуте игры дончане открыли счет, пишет 24 канал. Лебеденко классно прошел по левому флангу и сделал навес в штрафную. Иранец Шахаб в одно касание пробил и мяч от газона залетел в ворота.

У львовян был шанс на 22-й минуте. Кондраков из пределов штрафной пробил головой, но выше ворот.

На 24-й минуте счет уже был 2:0. Дончане вышли в атаку благодаря лонгболу, после которого мяч оказался у Бенито. Арендованный в Динамо легионер пробил из-за пределов штрафной и мяч после коварного рикошета оказался в воротах.

Еще один момент у ворот Олимпика возник после штрафного. Федорчук классно пробил, но рикошетом от стенки мяч пролетел мимо ворот.

После перерыва Шахаб забил свой 8-й гол в чемпионате Украины сезона-2020/2021. Политило прошел по левому флангу и классно прострелил. Мяч срикошетил от перекладины и Шахаб отправил его в пустые ворота.

На 69-й минуте Кондраков возобновил интригу в матче. Игрок Руха удачно пробил головой после навеса и отыграл один мяч. И развить локальный успех Рух не смог. Победа Олимпика, который поднимается на пятое место. Рух продолжает находиться на последнем месте.

Олимпик – Рух видеообзор