Рекордне місце Дар'ї Блашко у персьюті, перемога Переса на гран-прі Сахіра та запеклі матчі 12-го туру УПЛ. Огляд головних новини спорту за 6 грудня – читайте у дайджесті Спорт24.

Рекорд Блашко та 10 місце чоловічої естафетної команди України

Першими на старт у заключний день змагань у Контіолахті вийшли хлопці. Головний наставник збірної України Юрай Санітра дещо здивував складом на цю класичну естафету. Перших два етапи були досить хорошими для української команди. Артем Прима та Дмитро Підручний тримали збірну у лідерах гонки, а останній взагалі впритул наблизив до призових місць, пише 24 канал.

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Далі у бій пішов Руслан Ткаченко використав на двох рубежах 4 запасні патрони. Україна продовжила перебувати у топ-10, але вже на її межі. Останнім стартував молодий Богдан Цимбал та не підвів. Нулі на двох рубежах дозволили завершити гонку для збірної на 10-й позиції. Перемогли норвежці, другими стали шведи, а трійку лідерів замкнула збірна Німеччини.

Другий етап Кубка світу у Контіолахті завершився жіночою гонкою переслідування, де виступали три українки. Найкращий результат показала Дар'я Блашко, яка фінішувала 12-ю. Все завдяки влучній стрільці. Лише 1 промах на чотирьох рубежах.

Підгрушна Олена з чотирма колами штрафу фінішувала 41-ю, а Валентина вирішила зійти з дистанції, одна з сестер Семеренко помилялась аж 9 разів. Переможницею стала Тіріль Екхофф, друга – землячка Марте Олсбю. Ханна Еберг стала третьою.

Дебютна перемога Переса у Формулі-1

Дуже вдалу гонку продемонстрував Перес на гран-прі в Сахірі. Вже спочатку зустрічі старт не задався для майбутнього переможця. Леклер не впорався з керуванням на повороті, зіткнувся з Пересом, що призвело до того, що Ферстаппен влетів у стіну. Пересу довелось їхати змінювати шини.

LAP 1/87



️ SAFETY CAR ️



At Turn 4 Leclerc hits Perez and Verstappen gets caught up in incident



Both the Ferrari and Red Bull drivers are out #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/BKPqc6OGJD — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Але після цього він творив щось неймовірне. Він спершу впритул наблизився до топ-5 лідерів. За 30 кіл до завершення він випередив Окона та вже був у чільній трійці.

Неймовірну помилку зробили механіки Mersedes – вони переплутали гуму. Переднє колесо загорілось. Такою помилкою скористався Перес та вийшов на перше місце, втримавши лідерство до кінця гонки. Дебютна перемога Переса у Формулі-1.

END OF RACE (LAP 87/87)



TOP 10

Perez

Ocon

Stroll

Sainz

Ricciardo

Albon

Kvyat

Bottas

Russell

Norris #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/vyUdLrNpHj — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Шелестюк кинув виклик непереможному Спенсу

Український боксер Тарас Шелестюк публічно заявив, що хоче провести бій з Ерролом Спенсом. Він у ніч з 5 на 6 грудня переміг Денні Гарсію у 12-раундовому бою.

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I would like to fight @ErrolSpenceJr vsIt will be much performance fight.

Tonight Danny don’t want to fight with Errol...#SpencevsGarcia #SpenceGarcia — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) December 6, 2020

Спенс не знає смаку поразок. У 2017 році він став чемпіоном світу за версіями IBF (2017 – до сьогодні) та WBC (2019 – до сьогодні) у напівсередній вазі.

Декілька разів перемагав на національному чемпіонаті США. У 2015 році отримав статус найбільш перспективного боксера.

У 2017 році за версією The Ring посідав 7 місце, а на 9-й сходинці розташувався на думку BoxRec.

Матчі 12-го туру УПЛ

Олімпій впевнено переміг Рух 3:1. Знову героєм матчу став іранець Шахаб, який відзначився дублем. Львівський клуб зміг відіграти лише один гол завдяки удару Кондракова.

Із таким же рахунком завершився поєдинок у Запоріжжі, де Зоря приймала Дніпро-1. Всі голи були аж у другій 45-хвилинці. Громов протягом 22-х хвилин двічі забив за Зорю та дав початок результативним ударам у зустрічі. Ще одного разу за луганський клуб відзначився Іванісеня. На 90-й хвилині дніпрянам вдалось відіграти бодай один гол завдяки гольовому удару Назаренка.

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Десна мінімально переграла Ворсклу на власному полі – 1:0. Здавалось, що матч завершиться "сухою" нічиєю, але інакше вважали господарі, які з 84-ї хвилини грали у меншості. Вилучення отримав Степанюк. У компенсований арбітром час підопічні Рябоконя відкрили рахунок. Після подачі Дегтярьов пробив головою й Різник відбив м'яч уже за лінією воріт.

Останнім матчем 12-го туру став поєдинок Колос – Олександрія. Зустріч запам'яталась великою кількістю нереалізованих моментів. Особливо слід виділити незабитий пенальті гравця Олександрії Гречишкіна. Колос відкрив рахунок у зустрічі. З 11-метрової позначки не схибив Селезньов.

На старті другого тайму гостям вдалось зрівняти рахунок завдяки удару головою від Шастала. Цей м'яч став першим для Олександрії у матчі та останнім у зустрічі – 1:1.