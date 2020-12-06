В финском Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье, 6-го декабря состоялась женская гонка преследования (персьют). Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучше всего из украинок выступила Дарья Блашко.

Тириль Экхофф стартовала 8-й и отстрелялась чисто на четырех огневых рубежах. Это и принесло Экхофф победу, пишет 24 канал.

Стоящее Мужская сборная Украины достойно выступила в эстафете, победа Норвегии

Более 20 секунд Экхофф проиграла ее землячка Марте Олсбю, выигравшей "серебро". Третье место заняла шведка Ханна Еберг.

Результаты

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Марте Олсбю (Норвегия)

3. Ханна Эберг (Швеция)

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12. Дарья Блашко (Украина)

41. Елена Пидгрушная

Валентина Семеренко (сошла с дистанции)

Ход гонки

По итогам спринта первой на старт вышла шведка Ханна Эберг. Следом за ней – Анаис Шевалье и Эльвира Эберг. Из украинок первой на дистанцию вышла Валентина Семеренко. Дарья Блашко стартовала 18-й, а Елена Пидгрушная – 25-й.

Ханна Эберг сохранила лидерство после первой стрельбы. Несмотря на промах на втором месте осталась Шевалье. Украинки выбыли из топ-20 из-за плохой стрельбы. Семеренко ушла на три круга штрафа, а Пидгрушная и Блашко – один.

Эберг "поймала" штрафной круг на второй "лежке", что позволило Марте Олсбю сократить отставание до 10 секунд. Шевалье выбыла из лидерок через 2 штрафных круга.

По результатам второй стрельбы свою позицию улучшила Блашко, которая закрыла все мишени. Пидгрушная и Семеренко пошли на еще один штрафной круг.

На третью стрельбу Эберг и Олсбю пришли вместе и синхронно пошли на штрафной круг. Этим воспользовалась Тириль Экхофф, которая догнала соперниц. Украинка Блашко снова отработала чисто и вошла в топ-20.

Зато серьезные проблемы со стрельбой было у других украинок: Пидгрушная пошла на один круг штрафа, а Семеренко – два.

Тройка Экхофф, Олсбю и Эберг вместе пришли на решающую стрельбу. Экхофф отработала чисто и выиграла гонку. Олсбю и Эберг повели борьбу за серебряную награду, которую выиграла норвежка. Эберг – третья.

Дарья Блашко, хоть и довольно долго, но закрыла все мишени на последней стрельбе. Это подняло украинку на рекордное для нее 12-е место. Пидгрушная зашла на еще один штрафной круг, а Семеренко – аж три. В итоге Елена финишировала 41-й, а Валентина решила сойти с дистанции.