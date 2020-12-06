Непобежденный полусредневес Тарас Шелестюк публично заявил о желании провести бой с Эрролом Спенсом. Он пообещал, что это был бы яркий поединок.

В ночь с 5 на 6 декабря Эррол Спенс по решению судей победил Дэнни Гарсию в 12-раундовом бою. Сразу после поединка украинский боксер Тарас Шелестюк захотел, чтобы следующим его соперником стал победитель из США, пишет 24 канал.

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Вызов непобедимому сопернику

Украинец в своем твиттер-аккаунте написал пост, где сообщил о своем желании выйти на один ринг со Спенсом.

Я хочу подраться с Эрролом Спенсом. Украина против США – это будет насыщенный поединок. Сегодня Дэнни не хотел драться с Эрролом,

– написал Шелестюк.

I would like to fight @ErrolSpenceJr vsIt will be much performance fight.

Tonight Danny don’t want to fight with Errol...#SpencevsGarcia #SpenceGarcia — Taras Shelestyuk (@TarasShelestyuk) December 6, 2020

Кто такой Тарас Шелестюк? Непобедимый украинский боксер, который в своей карьере еще не знает вкуса поражений. В 2012 году получил "бронзу" Олимпиады в Лондоне. Последний раз на ринг выходил в последний день января 2020 года, где по решению судей украинец одержал победу над аргентинцем Луисом Альберто Вероном.

Что известно об Эрроле Спенсе

Спенс еще ни разу не проигрывал соперникам. Чемпион мира по версиям IBF (2017 – по сегодняшний день) и WBC (2019 – по сегодняшний день) в полусреднем весе.

Несколько раз побеждал на национальном чемпионате США. В 2015 году получил статус наиболее перспективного боксера.

В 2017 году по версии The Ring занимал 7 место, а на 9-й строчке расположился по мнению BoxRec.