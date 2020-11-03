В понедельник, 2 ноября, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Матч "Барселона" – "Динамо" могут отменить

Поединок "Барселоны" и "Динамо" в 3 туре Лиги чемпионов находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у киевлян. В "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который нужен по протоколу УЕФА на матч Лиги чемпионов, пишет 24 канал.

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Если в день матча, 3 октября, в "Динамо" окажется зараженным еще один футболист, то матч должен быть отложен и перенесен в соответствии с протоколом УЕФА.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваев

Пушкарь

Шапаренко

Белуце

Цитаишвили

Дуэлунд

Кроме того, не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации. Однако капитан "Динамо" отправится в Барселону вместе с командой.

В лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4-го ноября. Начало игры в 22:00.

Марта Костюк поднялась в топ-100 рейтинга WTA

В финале турнира ITF в Тайлере (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов украинка Марта Костюк проиграла седьмой сеяной американке Энн Ли со счетом 5:7, 6:1, 3:6. Матч продолжался 2 часа 16 минут, за которые Костюк проиграла пять своих подач против трех у соперницы.

Украинка вторую неделю подряд добирается до финала 80-тысячников в США. В прошлое воскресенье в Мэнсоне она не смогла доиграть решающий поединок из-за судорог.

Успешные выступления на двух турнирах подряд позволят Костюк впервые в карьере войти в первую сотню лучших теннисисток мира – 97 место.

Лопес перенес операцию после боя с Ломаченко

Американский боксер Теофимо Лопес сломал большой палец на правой ноге в поединке с Василием Ломаченко.

Американец уже перенес операцию и сможет начать реабилитацию через 5 – 6 недель.

Важно! В ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе Лопес победил единогласным решением судей украинца Ломаченко и стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории бокса.

Василий Ломаченко тоже перенес операцию на плече после боя с Лопесом. Украинский боксер сможет начать тренировки только в январе 2021 года.

Усик шутливо отшил журналиста, который просился к нему домой

Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой шутливо отшил британского журналиста Кассиуса Кугана, который напросился в гости к украинцу.

Усик в интервью для британского ютуб-канала iFL TV пообещал принять журналиста в Киеве и в ходе диалога употребил несколько нецензурных слов.

Что известно о победе Усика