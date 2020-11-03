Матч "Барселона" – "Динамо" може не відбутися, рекорд Костюк: новини спорту 2 листопада
У понеділок, 2 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Матч "Барселона" – "Динамо" можуть скасувати
Поєдинок "Барселони" і "Динамо" в 3 турі Ліги чемпіонів перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу у киян. У "Динамо" в заявці на матч 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу УЄФА на матч Ліги чемпіонів, пише 24 канал.
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Якщо в день матчу, 3 жовтня, в "Динамо" виявиться зараженим ще один футболіст, то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.
У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:
- Бущан
- Бойко
- Миколенко
- Караваєв
- Гармаш
- Шапаренко
- Белуце
- Цитаїшвілі
- Дуелунд
Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.
У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.
Марта Костюк піднялася у топ-100 рейтингу WTA
У фіналі турніру ITF у Тайлері (США) з призовим фондом у 80 тисяч доларів українка Марта Костюк програла сьомій сіяній американці Енн Лі з рахунком 5:7, 6:1, 3:6. Матч тривав 2 години 16 хвилин, за які Костюк програла п'ять своїх подач проти трьох у суперниці.
Українка другий тиждень поспіль дістається фіналу 80-тисячників у США. Минулої неділі у Менсоні вона не змогла дограти вирішальний поєдинок через судоми.
Успішні виступи на двох турнірах поспіль дозволять Костюк вперше у кар’єрі ввійти до чільної сотні найкращих тенісисток світу – 97 місце.
Лопес переніс операцію після бою з Ломаченком
Американський боксер Теофімо Лопес зламав великий палець на правій нозі у поєдинку з Василем Ломаченком.
Американець вже переніс операцію і зможе почати реабілітацію через 5-6 тижнів.
Василь Ломаченко також переніс операцію на плечі після бою з Лопесом. Український боксер зможе розпочати тренування лише у січні 2021 року.
Усик жартівливо відшив журналіста, який просився до нього додому
Український боксер Олександр Усик після перемоги над Дереком Чісорою жартівливо відшив британського журналіста Кассіуса Кугана, який напросився в гості до українця.
Усик в інтерв'ю для британського ютуб-каналу iFL TV, пообіцяв прийняти журналіста в Києві і в ході діалогу вжив кілька нецензурних слів.
Що відомо про перемогу Усика
- 33-річний боксер провів свій другий бій після переходу в суперважку вагу. Усик у Лондоні зустрівся з 36-річним британцем Дереком Чісорою.
- У конкурентному поєдинку Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Наступним суперником Усика повинен стати чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа.
- Усик – офіційний претендент на титул WBO.
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