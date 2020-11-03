У понеділок, 2 листопада, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Матч "Барселона" – "Динамо" можуть скасувати

Поєдинок "Барселони" і "Динамо" в 3 турі Ліги чемпіонів перебуває під загрозою зриву через спалах коронавірусу у киян. У "Динамо" в заявці на матч 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу УЄФА на матч Ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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Якщо в день матчу, 3 жовтня, в "Динамо" виявиться зараженим ще один футболіст, то матч повинен бути відкладений і перенесений відповідно до протоколу УЄФА.

У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваєв

Гармаш

Шапаренко

Белуце

Цитаїшвілі

Дуелунд

Окрім того, не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію.Однак капітан "Динамо" вирушить до Барселони разом з командою.

У лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

Матч "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4-го листопада. Початок гри о 22:00.

Марта Костюк піднялася у топ-100 рейтингу WTA

У фіналі турніру ITF у Тайлері (США) з призовим фондом у 80 тисяч доларів українка Марта Костюк програла сьомій сіяній американці Енн Лі з рахунком 5:7, 6:1, 3:6. Матч тривав 2 години 16 хвилин, за які Костюк програла п'ять своїх подач проти трьох у суперниці.

Українка другий тиждень поспіль дістається фіналу 80-тисячників у США. Минулої неділі у Менсоні вона не змогла дограти вирішальний поєдинок через судоми.

Успішні виступи на двох турнірах поспіль дозволять Костюк вперше у кар’єрі ввійти до чільної сотні найкращих тенісисток світу – 97 місце.

Лопес переніс операцію після бою з Ломаченком

Американський боксер Теофімо Лопес зламав великий палець на правій нозі у поєдинку з Василем Ломаченком.

Американець вже переніс операцію і зможе почати реабілітацію через 5-6 тижнів.

Важливо! У ніч з 17 на 18 жовтня у Лас-Вегасі Лопес переміг одноголосним рішенням суддів українця Ломаченка і став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу.

Василь Ломаченко також переніс операцію на плечі після бою з Лопесом. Український боксер зможе розпочати тренування лише у січні 2021 року.

Усик жартівливо відшив журналіста, який просився до нього додому

Український боксер Олександр Усик після перемоги над Дереком Чісорою жартівливо відшив британського журналіста Кассіуса Кугана, який напросився в гості до українця.

Усик в інтерв'ю для британського ютуб-каналу iFL TV, пообіцяв прийняти журналіста в Києві і в ході діалогу вжив кілька нецензурних слів.

Що відомо про перемогу Усика