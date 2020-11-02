В финале турнира ITF в Тайлере (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов украинка Марта Костюк проиграла седьмой сеяной американке Энн Ли со счетом 5:7, 6:1, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 16 минут, за которые Костюк проиграла пять своих подач против трех у соперницы, пишет 24 канал.

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Украинка вторую неделю подряд проходит в финал 80-тысячников в США. В минувшее воскресенье в Мэнсоне она не смогла доиграть решающий поединок из-за судорог.

Успешные выступления на двух турнирах подряд позволят Костюк впервые в карьере войти в главную сотню лучших теннисисток мира – 97 место.

Марта Костюк – Энн Ли видеообзор матча