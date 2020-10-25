Украинская теннисистка Марта Костюк создала настоящую сенсацию на турнире 80-тысячника ITF в Мейконе (США). Украинка вышла в финал, который не сумела завершить из-за проблем со здоровьем.

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. Костюк не смогла завершить крупнейший в карьере финал победой, пишет 24 канал.

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Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Беллис (США) 0:2 (4:6, 7:6 (4), 0:0 (отказ))

18-летняя украинская теннисистка уступила американке Кэтрин Беллис. Первый сет украинка проиграла 4:6. Марта отдала сопернице из США четыре собственных подачи, а вот американка сделала подарок для Костюк в виде трех проигранных геймов на своей подаче.

Второй сет украинка уже не отдала. Марта вырвала победу на тай-брейке. Казалось, что 18-летняя украинская теннисистка взяла в руки все силы, которые остались и сможет получить такую ​​желанную победу в финале. Но теннисистку из Украины подвело здоровье. На старте решающего сета Костюк отказалась продолжать игру из-за судороги.

Поэтому автоматически победа досталась Беллис. Для украинки этот финал был самый большой в ее карьере, ранее она выигрывала два турнира ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов.

В новой редакции рейтинга WTA Марта установит новый личный рекорд, поднявшись на 105-е место.