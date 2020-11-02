Лопес перенес операцию после боя с Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес получил травму в поединке с Василием Ломаченко. Абсолютный чемпион мира в легком весе перенес операцию после поединка.
23-летний Лопес сломал большой палец на правой ноге во время поединка с украинцем Василием Ломаченко. Об этом сообщает обозреватель ESPN Марк Кригель.
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Американец уже перенес операцию и сможет начать реабилитацию через 5-6 недель.
Во время боя он сломал большой палец на правой ноге. В пятницу ему сделали операцию в Лос-Анджелесе из-за микропереломов и повреждения связок. Через 5-6 недель Лопес сможет начать реабилитацию,
– рассказал Кригель.
Василий Ломаченко также перенес операцию на плече после боя с Лопесом. Украинский боксер сможет начать тренировки только в январе 2021 года.
Для украинца это второе поражение на профессиональном ринге. Василий потерял титулы WBA, WBO, IBF.
Отметим, что реванша между Ломаченко и Лопесом не будет, ведь такая опция не была предусмотрена контрактом.
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