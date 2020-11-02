Киевское "Динамо" назвало заявку на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны". Заявка украинского клуба оказалась неполной из-за коронавируса.

"Динамо" 2 ноября отправится в Испанию на матч против "Барселоны", который состоится в среду, 4-го ноября. Об этом сообщает сайт "Динамо".

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В заявку "Динамо" на матч попали всего 19 игроков:

Вратари: Нещерет, Моргун, Игнатенко;

Защитники: Забарный, Кендзера, Попов, Сирота, Шабанов;

Полузащитники: Андриевский, Буяльский, Вербич, де Пена, Леднев, Цыганков, Шепелев;

Форварды: Клейтон, Родригес, Русин, Супряга.

Кадровые потери "Динамо"

Поединок с "Барселоной" пропустят сразу 13 футболистов киевского клуба.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваев

Пушкарь

Шапаренко

Белуце

Цитаишвили

Дуелунд.

Кроме того, не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации.

Однако капитан "Динамо" отправится в Барселону вместе с командой.

В лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4-го ноября. Начало игры в 22:00.