Что известно о травме Ломаченко и когда вернется боксер
Украинский боксер Василий Ломаченко после поединка с Теофимо Лопесом был прооперирован. Ломаченко вроде бы получил травму еще до поединка с Лопесом и боксировал с болью. Что известно о травме Ломаченко – читайте в материале Спорт 24.
После поражения Лопесу 32-летний Ломаченко перенес операцию на правом плече. Операция была сделана в Лос-Анджелесе (США). Хирург Ломаченко, доктор Нил Ельаттрач, рассказал, что Василий не может возобновить занятия боксом до конца января, информирует Xsport.
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Ломаченко чувствовал боль во время правого хука
Боб Арум, промоутер Ломаченко, не знал о травме украинца перед боем. Сообщается, что Ломаченко травмировал ту же часть плеча, что и в бою с Хорхе Линаресом.
Эльаттрач лечил плечо Ломаченко за шесть недель до поединка с Лопесом. Он сказал, что Ломаченко чувствовал боль, выбрасывая правый хук.
Оказалось, он сильно повредил вращательную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Мы знали, что он сильно повредил вращательную манжету и сильно повредил кость в месте прикрепления вращательной манжеты до плеча,
– рассказал врач боксера.
По словам доктора, Ломаченко утверждал, что может нормально готовиться к поединку.
"Но это повреждение продолжало причинять ему боль во время самого боя", – сказал врач.
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Ломаченко сможет продолжить боксировать
После поединка у Ломаченко обнаружили бурсит (воспаление слизистых сумок вокруг суставов).
"Это ткань, которая смазывает и смягчает вращающую манжету, которую мы лечили и в которую делали ему инъекции перед боем. На внутренней стороне плеча, где он раньше его вывихнул, он сломал хрящ. Это было рядом с предыдущей операцией, поэтому я сделал небольшую корректировку, чтобы скрыть оголенный хрящ в передней части плеча", – пояснил врач.
Эльаттрач сказал, что у Ломаченко вряд ли возникнут проблемы с возобновлением карьеры.
Ломаченко проиграл Лопесу: главное
- Ломаченко 18 октября потерпел второе поражение на профессиональном ринге. Василий проиграл 23-летнему Лопесу титулы WBA, WBO, WBC.
- Лопес, который до этого владел только титулом IBF, стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.
- Теофимо победил Ломаченко единогласным решением судей. Реванш между боксерами не предусмотрен контрактом.
- После поединка у Ломаченко заявили о травме. Лопес также сказал, что провел поединок с травмами.