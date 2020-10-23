Украинский боксер Василий Ломаченко после поединка с Теофимо Лопесом был прооперирован. Ломаченко вроде бы получил травму еще до поединка с Лопесом и боксировал с болью. Что известно о травме Ломаченко – читайте в материале Спорт 24.

После поражения Лопесу 32-летний Ломаченко перенес операцию на правом плече. Операция была сделана в Лос-Анджелесе (США). Хирург Ломаченко, доктор Нил Ельаттрач, рассказал, что Василий не может возобновить занятия боксом до конца января, информирует Xsport.

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Ломаченко чувствовал боль во время правого хука

Боб Арум, промоутер Ломаченко, не знал о травме украинца перед боем. Сообщается, что Ломаченко травмировал ту же часть плеча, что и в бою с Хорхе Линаресом.

Эльаттрач лечил плечо Ломаченко за шесть недель до поединка с Лопесом. Он сказал, что Ломаченко чувствовал боль, выбрасывая правый хук.

Оказалось, он сильно повредил вращательную манжету и отколол кусок хряща, о чем мы тогда не подозревали. Мы знали, что он сильно повредил вращательную манжету и сильно повредил кость в месте прикрепления вращательной манжеты до плеча,

– рассказал врач боксера.

По словам доктора, Ломаченко утверждал, что может нормально готовиться к поединку.

"Но это повреждение продолжало причинять ему боль во время самого боя", – сказал врач.

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Ломаченко сможет продолжить боксировать

После поединка у Ломаченко обнаружили бурсит (воспаление слизистых сумок вокруг суставов).

"Это ткань, которая смазывает и смягчает вращающую манжету, которую мы лечили и в которую делали ему инъекции перед боем. На внутренней стороне плеча, где он раньше его вывихнул, он сломал хрящ. Это было рядом с предыдущей операцией, поэтому я сделал небольшую корректировку, чтобы скрыть оголенный хрящ в передней части плеча", – пояснил врач.

Эльаттрач сказал, что у Ломаченко вряд ли возникнут проблемы с возобновлением карьеры.

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