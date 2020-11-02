Усик – журналисту: Я тебе приготовлю завтрак в постель, вылетишь, б***ь, из комнаты аж бегом
Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой шутливо отшил британского журналиста Кассиуса Кугана, который напросился в гости к украинцу.
Усик в интервью для британского ютуб-канала iFL TV, пообещал принять журналиста в Киеве и в ходе диалога употребил несколько нецензурных слов.
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– Я никогда не был в Украине. Если я приеду, ты меня встретишь?
– Конечно. Ты что? У нас это, на хр*н, в крови. Мы хлебосольные.
– Я остановлюсь в твоем доме.
– Без проблем.
– Не в твоей постели, а просто в твоем доме. На диване.
– Нет, ты не на моей кровати будешь спать. На диване? Окей. Без проблем. У меня есть комната для гостей. Хорошая подушечка, телевизор, вода. Может быть, ты пьешь алкоголь, куришь сигареты. Без проблем.
– Ты принесешь мне завтрак в постель, если я приеду?
– Конечно, я тебе приготовлю завтрак в постель, на хр:н. Вылетишь, б***ь, из комнаты аж бегом.
Видео диалога Усика с журналистом (смотрите с 7: 30)
Что известно о победе Усика
- 33-летний боксер провел свой второй бой после перехода в супертяжелый вес. Усик в Лондоне встретился с 36-летним британцем Дереком Чисорой.
- В конкурентном поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Следующим соперником Усика должен стать чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа.
- Усик-официальный претендент на титул WBO.
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