Украинский боксер Александр Усик после победы над Дереком Чисорой шутливо отшил британского журналиста Кассиуса Кугана, который напросился в гости к украинцу.

Усик в интервью для британского ютуб-канала iFL TV, пообещал принять журналиста в Киеве и в ходе диалога употребил несколько нецензурных слов.

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– Я никогда не был в Украине. Если я приеду, ты меня встретишь?

– Конечно. Ты что? У нас это, на хр*н, в крови. Мы хлебосольные.

– Я остановлюсь в твоем доме.

– Без проблем.

– Не в твоей постели, а просто в твоем доме. На диване.

– Нет, ты не на моей кровати будешь спать. На диване? Окей. Без проблем. У меня есть комната для гостей. Хорошая подушечка, телевизор, вода. Может быть, ты пьешь алкоголь, куришь сигареты. Без проблем.

– Ты принесешь мне завтрак в постель, если я приеду?

– Конечно, я тебе приготовлю завтрак в постель, на хр:н. Вылетишь, б***ь, из комнаты аж бегом.

Видео диалога Усика с журналистом (смотрите с 7: 30)

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