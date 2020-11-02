Поединок "Барселоны" и "Динамо" в 3 туре Лиги чемпионов находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса у киевлян.

В "Динамо" в заявке на матч 13 игроков из списка А, это минимум, который нужен по протоколу УЕФА на матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Важно Без 13 футболистов: "Динамо" назвало состав на матч с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Если в день матча, 3 октября, у "Динамо" окажется зараженным еще один футболист, то матч должен быть отложен и перенесен в соответствии с протоколом УЕФА.

При этом "Шахтер" в первом туре Лиги чемпионов против "Реала" провел матч, имея 12 футболистов в заявке по списку А и 8 по Б.

Кадровые потери "Динамо"

Поединок с "Барселоной" пропустят сразу 13 футболистов киевского клуба.

В связи с положительными тестами на COVID-19 не смогут помочь команде:

Бущан

Бойко

Миколенко

Караваев

Гармаш

Шапаренко

Белуце

Цитаишвили

Дуелунд.

Кроме того, не сможет принять участие в матче и Сергей Сидорчук, который в предыдущем туре получил красную карточку и пропустит игру из-за дисквалификации.

Однако капитан "Динамо" отправится в Барселону вместе с командой.

В лазарете команды находятся Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4 ноября. Начало игры в 22:00.