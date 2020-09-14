Японская теннисистка Наоми Осака выиграла US Open, а Льюис Хэмилтон одержал тяжелую победу на гран-при Тосканы. Главные новости спорта 13 сентября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Сумасшедшее гран-при Тосканы

Из-за карантина календарь Формулы-1 сезона-2020 претерпел изменения, пишет 24 канал. Поэтому впервые "королева автоспорта" пожаловала в итальянскую Тоскану на автодром "Муджелло".

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Победу в сумасшедшей гонке одержал лидер общего зачета Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его партнер по команде Mercedes Валттери Боттас.

Впервые на подиум в карьере попал Алекс Албон из Red Bull.

Отметим, что гонка дважды была остановлена из-за аварии. В общем, рестарт гран-при Тосканы проходил трижды, а до финиша доехали только 12 пилотов.

Результаты гонки

Хэмилтон Боттас Албон Риккардо Перес Норрис Квят Леклер Райкконен Феттель Рассел Грожан

Результаты УПЛ

13-го сентября состоялись матчи второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2020/2021.

Наконец дебютировал Закарпатский "Минай", первый матч которого был перенесен из-за вспышки коронавируса во "Львове".

"Минай" на собственном поле сенсационно одолел "Александрию". Единственный гол в матче забил вернувшийся в Украину Антон Шиндер.

Вторую подряд неудачу потерпела "Заря". Луганский клуб в стенах уступил "Мариуполю". "Азовцы", как и "Минай", одержали минимальную победу.

Зато вторую игру в сезоне выиграла "Ворскла". На этот раз подопечные Юрия Максимова одолели новичка УПЛ – "Ингулец".

Мбаппе покидает ПСЖ

Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заговорил о своем трансфере в другую команду. Француз рассказал боссам клуба, что покинет ПСЖ уже в следующем году.

Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ по подписанию нового контракта на улучшенных условиях. Для футболиста сезон 2020/21 станет последним в футболке ПСЖ.

21-летний нападающий хочет продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге. Он не раз говорил, что ему импонирует работа наставника чемпиона "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Также ранее были слухи, что услугами Мбаппе интересуются "Реал" и "МанСити". В борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед",

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года, поэтому покинуть клуб в статусе свободного агента не получится.

В 2018 году парижане заплатили "Монако" за Мбаппе 180 миллионов евро, что и до сих пор остается вторым самым дорогим трансфером в мире после трансфера бразильца Неймара.

Чемпионы US Open

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла US Open. В финале Открытого чемпионата США Осака переиграла белоруску Викторию Азаренко.

Японка дважды отыгрывалась в матче и смогла добыть трофей. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.

Кстати Первая ракетка Украины Свитолина покинет топ-5 рейтинга WTA

Осака выиграла свой второй US Open. Первый трофей получила в 2018 году. В целом это ее третья победа на турнире Большого Шлема. Она добавила в свою копилку еще один титул, который стал шестым в ее карьере.

Благодаря этой победе она пополнила свой бюджет кругленькой суммой – 3 миллиона долларов, а также сумела подняться в топ-3 рейтинга WTA.

Японка опередила украинку Элину Свитолину и подвинула ее с 5 на 6 место в списке.

Победителем у мужчин стал австриец Доминик Тим. Он в пятисетовом матче, который длился более четырёх часов, победил немца Сашу Зверева. При этом Тим отыгрался с 0: 2, а победу одержал на тай-брейке.

Тим стал первый теннисистом, который родился в 90-е, кто победил на турнирах Grand Slam. Сделал он это в четвертом для себя финале.