Теннисистка Элина Свитолина, которая занимала пятое место в рейтинге WTA, ее опередит японка Наоми Осака. Сейчас представительница Японии располагается на 9-й строчке, но после удачных выступлений на Открытом чемпионате США сможет повыситься в рейтинге.

Наоми Осака вышла в финал US Open-2020. Таким замечательным результатом японская теннисистка уже обеспечила себе как минимум четвертое место в рейтинге, информирует Sport.ua.

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Если Осака сможет одержать победу в финале над Викторией Азаренко из Беларуси, тогда в таком случае войдет в топ-3 лучших теннисисток планеты.

Теннисистка из Беларуси даже в случае выигрыша титула опередить Элина Свитолина не сможет. Но теннисистка может вплотную приблизиться к первой десятке.

Добавим, что недавно фонд Элины Свитолиной объявил о новом наборе в ее очередной учебно-тренировочный лагерь для талантливых детей Украины. Он будет проходить на базе теннисного центра "Lawn Tennis Club", который находится в Одессе.

В каких турнирах примет участие Свитолина

Свитолина сыграет на Ролан Гаррос.

теннисистка заявилась на турнир WTA International, который запланирован в Страсбурге (Франция). Это за неделю до старта парижского Ролан Гаррос. Свитолина уже заявилась на турнир.

Также Элина планирует сыграть в Мадриде в сентябре, этот турнир станет первым официальным после восстановления сезона для украинки.

Фамилия украинки появилась в предварительном списке нового турнира WTA в Остраве (Чехия) категории Premier с призовым фондом в 528 500 долларов.

Где будут другие украинки в рейтинге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, опустится на три позиции и станет 28-й в рейтинге. Причиной этого стал плохой результат теннисистки, который хуже, чем в прошлом году.

Марта Костюк, которая пришла дальше всего из украинок на Открытом чемпионате США, сделает замечательный прорыв в списке, она поднимется вверх сразу на 18 мест и будет располагаться на 119 строчке.