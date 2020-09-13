Японская теннисистка Наоми Осака в финале Открытого чемпионата США переиграла белоруску Викторию Азаренко. Японка дважды отыгрывалась в матче и смогла добыть трофей.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты. Триумф в решающем поединке принес победительнице 3 миллиона долларов, информирует 24 канал.

Наоми Осака – Виктория Азаренко 2:1 (1:6, 6:3, 6:3)

В начале встречи представительница Беларуси загнала в шок японскую теннисистку. Она не дала ни единого шанса Осаке и оставила первый сет за собой – 1:6.

Белоруска продолжала удивлять соперницу и во втором сете. Азаренко в начале второй части встречи вела в счете 0:2. Но Наоми удалось перевернуть ход поединка с ног на голову. Сначала она взяла вторую партию – 6:3, а почувствовав вкус уверенной игры и фортуны, сумела на кураже вырвать победу в решающем третьем сете – 6:3.

Белорусская теннисистка совершила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Осака сделала 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов, в том числе 2 в решающей партии.

В итоге Осака выиграла свой второй US Open. Первый трофей получила в 2018 году. В целом это ее третья победа на турнир Большого Шлема. Она добавила в свою копилку еще один титул, который стал шестым в ее карьере. Благодаря этой победе она пополнила свой бюджет кругленькой суммой, а также сумела подняться в топ-3 рейтинга WTA. Японка опередила украинку Элину Свитолину и подвинула украинскую теннисистку с 5 на 6 место в списке.

2018 2020 pic.twitter.com/kW8RiMZecb — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020

Для Азаренко это был третий финал в Нью-Йорке. В 2012 и 2013 годах Виктория терпела поражение от американки Серены Уильямс. Азаренко сумела заработать 1,5 миллиона долларов.

Наоми Осака – Виктория Азаренко видеообзор финала US Open-2020