В Италии в воскресенье, 13-го сентября, состоялся 9-й этап Формулы-1 сезона-2020. Победу на гран-при Тосканы, которое дважды останавливали из-за аварии, одержал британец Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон стартовал первым и только один раз на короткий промежуток времени отдал лидерство в гонке партнеру по команде Mercedes Валттери Боттасу, пишет 24 канал. Боттас финишировал вторым. Третьим стал Алекс Албон из Red Bull. Для тайского гонщика это дебютный подиум в Формуле-1.

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Ход гонки

Старт гонки оказался чрезвычайно интересным: гонщики не успели проехать круг, как появился автомобиль безопасности.

Удачно начал гран-при Шарль Леклер, который с 5-й строчки поднялся на 3-ю. Зато из-за аварии сошли Пьер Гасли и Макс Ферстаппен. Последний после того, как едва не обогнал Хэмилтона, резко начал терять скорость и столкнулся с другим болидом.

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Drama from the off - Bottas gets a flyer but behind Verstappen is into the gravel and OUT of the race! #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/gb6UMCc4cH — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

Лидерство во время старта потерял Хэмилтон, которого обогнал Боттас.

На 7-м круге во время рестарта гонки снова произошла авария – желтые флаги и как следствие возвращение автомобиля безопасности. Через круг гонка была остановлена, чтобы маршалы могли убрать обломки разбитых машин.

Боттас на рестарте решил не разгоняться и пелотон был очень густым. Джовинацци решил побыстрее разогнаться и въехал в Магнуссена, после чего по цепной реакции зацепило Сайнса и Латифи.

Также проблемы возникли у Эстебана Окона из-за перегрева тормозов. Таким образом, в гонке осталось 13 пилотов.

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The Safety Car goes in but immediately there's a big shunt at the back of the field#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

The incident brings out a RED FLAG



Four drivers were involved in this crash - Giovinazzi, Latifi, Magnussen and Sainz - all are out of their cars and seemingly ok #TuscanGP #F1 pic.twitter.com/vE0FuXm0A9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

На 10-м круге во время рестарта Хэмилтон вернул себе лидерство, обойдя Боттаса. Зато Алекс Албон с 4-го места откатился на 7-е. За два круга пилоты Mercedes пошли в отрыв, что могло свидетельствовать только об отсутствии борьбы за победу.

На 15-м круге Риккардо удачно атаковал Переса и поднялся на 5-ю позицию. С последней ступеньки прорыв начал Феттель, который обошел Грожана и Ряйкконена.

Интересная борьба была за третье место, ведь Леклера догнал Стролл. На 18-м круге Леклер не собирался отбивать атаку канадца, который на прямой использовал DRS.

Через три круга Леклер был уже 7-м: Шарля в одинаковом стиле обогнали Риккардо, Албон и Перес. На 22 круге нервы Леклера не выдержали и он первым заехал в боксы, взяв жесткую резину – стратегия Ferrari была доехать гонку с одним пит-стопом.

LAP 21/22:



Leclerc is passed by first Albon, then Perez.



The Ferrari driver radios his team

"Those tyres are ****** minus 2. As quick as we can get on the other set would be good"



He pits, and returns to the track in P13#TuscanGP #F1 pic.twitter.com/skdNk5kzW9 — Formula 1 (@F1) September 13, 2020

На 28-м круге Норрис догнал Переса и прошел мексиканца. После серии пит-стопов ситуация на трассе не изменилась: пилоты Mercedes лидировали с комфортным преимуществом, от них сильно отстал Риккардо. В дальнейшем терял позиции Леклер, которого прошел еще и Норрис.

На 38-м круге Леклера догнал и Квят, но россиянин не успел обогнать пилота Ferrari, который заехал в боксы за новой резиной.

На 43-м круге автомобиль безопасности в третий раз выехал на трассу. Свой болид разбил канадец Лэнс Стролл, преследовавший Риккардо. Стролл вылетел в 9-м повороте. Пилот заявил, что у него случился прокол.

На 45-м круге гонку второй раз решили остановить. Только 12 пилотов продолжали борьбу за победу.

Во время эвакуации болид Стролла начал гореть.

Третий старт гонки с места увенчался обгоном Риккардо. Австралиец обошел Боттаса, хотя тот быстро отыграл позицию. На 4-ю строчку поднялся Албон, пройдя Переса.

Пять секунд штрафа получил Ряйкконен, ведь заехал на пит-лейн, когда это было запрещено. На 51-м круге к первому месту подиума в Формуле-1 приблизился Албон: он обошел Риккардо.

В итоге Хэмилтон доехал первым и одержал очередную победу в сезоне. Вторым стал Боттас, а впервые на подиуме, заняв третье место, оказался Албон.

Результаты гонки

Хэмилтон Боттас Албон Риккардо Перес Норрис Квят Леклер Ряйкконен Феттель Рассел Грожан

Только две команды финишировали на гран-при Тосканы в полном составе – Mercedes и Ferrari. Для итальянской команды это был юбилейный 1000-й гран-при.