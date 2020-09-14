Японська тенісистка Наомі Осака виграла US Open, а Льюїс Хемілтон здобув важку перемогу на гран-прі Тоскани. Головні новини спорту 13 вересня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Божевільне гран-прі Тоскани

Через карантин календар Формули-1 сезону-2020 зазнав змін, пише 24 канал. Тому вперше "королева автоспорту" завітала в італійську Тоскану на автодром "Муджелло".

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Перемогу в божевільній гонці здобув лідер загального заліку Льюїс Хемілтон. Другим фінішував його партнер по команді Mercedes Валттері Боттас.

Вперше на подіум у кар'єрі потрапив Алекс Албон з Red Bull.

Зазначимо, що гонка двічі була зупинена через аварії. Загалом, рестарт гран-прі Тоскани відбувався тричі, а до фінішу доїхали тільки 12 пілотів.

Результати гонки

Хемілтон Боттас Албон Ріккардо Перес Норріс Квят Леклер Ряйкконен Феттель Рассел Грожан

Результати УПЛ

13-го вересня відбулися матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021.

Нарешті дебютував закарпатський "Минай", перший матч якого було перенесено через спалах коронавірусу у "Львові".

"Минай" на власному полі сенсаційно здолав "Олександрію". Єдиний гол у матчі забив Антон Шиндер, який повернувся в Україну.

Другої поспіль невдачі зазнала "Зоря". Луганський клуб у стінах поступився "Маріуполю". "Азовці", як і "Минай", здобули мінімальну перемогу.

Натомість другу гру в сезоні виграла "Ворскла". Цього разу підопічні Юрія Максимова здолали новачка УПЛ – "Інгулець".

Мбаппе покидає ПСЖ

Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заговорив про свій трансфер в іншу команду. Француз розповів босам клубу, що покине ПСЖ вже наступного року.

Мбаппе відхилив кілька пропозицій ПСЖ щодо підписання нового контракту на покращених умовах. Для футболіста сезон 2020/21 стане останнім у футболці ПСЖ.

21-річний нападник хоче продовжити кар'єру в АПЛ чи Ла Лізі. Він не раз говорив, що йому імпонує робота наставника чемпіона "Ліверпуля" Юргена Клоппа. Також раніше були чутки, що послугами Мбаппе цікавляться "Реал" та "МанСіті". У боротьбу за Мбаппе може вступити "Манчестер Юнайтед",

Контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до літа 2022 року, тому покинути клуб у статусі вільного агента не вийде.

У 2018 році парижани заплатили "Монако" за Мбаппе 180 мільйонів євро, що й досі залишається другим найдорожчим трансфером у світі після трансферу бразильця Неймара.

Чемпіони US Open

Японська тенісистка Наомі Осака виграла US Open. У фіналі Відкритого чемпіонату США Осака переграла білоруску Вікторію Азаренко.

Японка двічі відігравалась у матчі та змогла здобути трофей. Тенісистки провели на корті 1 годину 54 хвилини.

До речі Перша ракетка України Світоліна покине топ-5 рейтингу WTA

Осака виграла свій другий US Open. Перший трофей здобула у 2018 році. Загалом це її третя перемога на турнірі Великого Шолому. Вона додала у свою скарбничку ще один титул, який став шостим у її кар'єрі.

Завдяки цій перемозі вона поповнила свій бюджет кругленькою сумою – 3 мільйони доларів, а також зуміла піднятись у топ-3 рейтингу WTA.

Японка випередила українку Еліну Світоліну та посунула її з 5 на 6 місце у списку.

Переможцем у чоловіків став австрієць Домінік Тім. Він у п'ятисетовому матчі, який тривав понад чотири години, переміг німця Сашу Зверєва. При цьому Тім відігрався з 0:2, а перемогу здобув на тай-брейку.

Тім став перший тенісистом, який народився у 90-ті, хто переміг на турнірах Grand Slam. Зробив він це у четвертому для себе фіналі.