Божевільне гран-прі Тоскани з трьома аваріями, чемпіони US Open: новини спорту 13 вересня
Японська тенісистка Наомі Осака виграла US Open, а Льюїс Хемілтон здобув важку перемогу на гран-прі Тоскани. Головні новини спорту 13 вересня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Божевільне гран-прі Тоскани
Через карантин календар Формули-1 сезону-2020 зазнав змін, пише 24 канал. Тому вперше "королева автоспорту" завітала в італійську Тоскану на автодром "Муджелло".
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Перемогу в божевільній гонці здобув лідер загального заліку Льюїс Хемілтон. Другим фінішував його партнер по команді Mercedes Валттері Боттас.
Вперше на подіум у кар'єрі потрапив Алекс Албон з Red Bull.
Зазначимо, що гонка двічі була зупинена через аварії. Загалом, рестарт гран-прі Тоскани відбувався тричі, а до фінішу доїхали тільки 12 пілотів.
Результати гонки
- Хемілтон
- Боттас
- Албон
- Ріккардо
- Перес
- Норріс
- Квят
- Леклер
- Ряйкконен
- Феттель
- Рассел
- Грожан
Результати УПЛ
13-го вересня відбулися матчі другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021.
Нарешті дебютував закарпатський "Минай", перший матч якого було перенесено через спалах коронавірусу у "Львові".
"Минай" на власному полі сенсаційно здолав "Олександрію". Єдиний гол у матчі забив Антон Шиндер, який повернувся в Україну.
Другої поспіль невдачі зазнала "Зоря". Луганський клуб у стінах поступився "Маріуполю". "Азовці", як і "Минай", здобули мінімальну перемогу.
Натомість другу гру в сезоні виграла "Ворскла". Цього разу підопічні Юрія Максимова здолали новачка УПЛ – "Інгулець".
Мбаппе покидає ПСЖ
Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе заговорив про свій трансфер в іншу команду. Француз розповів босам клубу, що покине ПСЖ вже наступного року.
Мбаппе відхилив кілька пропозицій ПСЖ щодо підписання нового контракту на покращених умовах. Для футболіста сезон 2020/21 стане останнім у футболці ПСЖ.
21-річний нападник хоче продовжити кар'єру в АПЛ чи Ла Лізі. Він не раз говорив, що йому імпонує робота наставника чемпіона "Ліверпуля" Юргена Клоппа. Також раніше були чутки, що послугами Мбаппе цікавляться "Реал" та "МанСіті". У боротьбу за Мбаппе може вступити "Манчестер Юнайтед",
Контракт Мбаппе з ПСЖ чинний до літа 2022 року, тому покинути клуб у статусі вільного агента не вийде.
У 2018 році парижани заплатили "Монако" за Мбаппе 180 мільйонів євро, що й досі залишається другим найдорожчим трансфером у світі після трансферу бразильця Неймара.
Чемпіони US Open
Японська тенісистка Наомі Осака виграла US Open. У фіналі Відкритого чемпіонату США Осака переграла білоруску Вікторію Азаренко.
Японка двічі відігравалась у матчі та змогла здобути трофей. Тенісистки провели на корті 1 годину 54 хвилини.
До речі Перша ракетка України Світоліна покине топ-5 рейтингу WTA
Осака виграла свій другий US Open. Перший трофей здобула у 2018 році. Загалом це її третя перемога на турнірі Великого Шолому. Вона додала у свою скарбничку ще один титул, який став шостим у її кар'єрі.
Завдяки цій перемозі вона поповнила свій бюджет кругленькою сумою – 3 мільйони доларів, а також зуміла піднятись у топ-3 рейтингу WTA.
Японка випередила українку Еліну Світоліну та посунула її з 5 на 6 місце у списку.
Переможцем у чоловіків став австрієць Домінік Тім. Він у п'ятисетовому матчі, який тривав понад чотири години, переміг німця Сашу Зверєва. При цьому Тім відігрався з 0:2, а перемогу здобув на тай-брейку.
Тім став перший тенісистом, який народився у 90-ті, хто переміг на турнірах Grand Slam. Зробив він це у четвертому для себе фіналі.