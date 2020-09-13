Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера, испытал болид, на котором его отец в последний раз стал чемпионом мира. 13-го сентября Мик Шумахер в выставочном заезде проехался по трассе "Муджело" в Италии.

Мик Шумахер, выступающий в классе Формула-2, проехал по трассе "Муджелло" на Ferrari F2004. сообщает 24 канал.

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В 2004 году Михаэль Шумахер в рекордный седьмой раз стал чемпионом Формулы-1. В том сезоне Михаэль Шумахер выиграл 13 этапов и 15 раз финишировал на подиуме.

После Шумахера только Кимми Ряйкконен в 2008 году стал чемпионом в составе Ferrari.

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Отметим, что гран-при Тосканы в Италии был юбилейным 1000-м для Ferrari.