Полтавская "Ворскла" 13-го августа одержала вторую победу в рамках украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2020/2021. Полтавский клуб одолел дебютанта УПЛ – "Ингулец".

Ворскла – Ингулец 2:0

Голы: Степанюк, 37, Кане, 67 (п)

Удаление: Козак, 71 (Ингулец)

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На старте поединка командам не удавалось демонстрировать качественный футбол, пишет 24 канал. Первого момента в игре пришлось ждать аж до 26 минуты и возник он у гостей.

Запорожец разогнал контратаку, Коваленко отдал на фланг на Козака, а тот с угла штрафной плотно пробил. Ризник со второй попытки зафиксировал мяч в руках.

"Ворскла" акцентированно и результативно ответила на 37-й минуте. Пап-Алиун запустил Васина по левому флангу, где тот мастерски оставил в дураках Ковалева. Васин вошел в штрафную и прострелил с лицевой на Степанюка. Последний выкрутил стопу и переправил мяч в уже пустые ворота.

Через минуту на табло могло гореть 2: 0, если бы не удивительный Шуст. Экс-вратарь "Шахтера" отразил удар Пердуты – мяч летел в верхний угол.

На 52-й минуте острый момент вновь возник у ворот гостей. Васин забавно отпасовал на Кане, который нанес мощный удар. К счастью для "Ингульца", Кане попал в сетку с внешней стороны ворот.

Подопечные Сергея Лавриненко ответили почти сразу: Коваленко остро пробил со штрафного, но, как и Кане, – не попал.

На 67-й минуте дела дебютанта УПЛ стали еще хуже. За игру рукой в штрафной Семенко арбитр назначил пенальти. Удар с отметки четко выполнил Кане.

На 71-й минуте "Ингулец" остался в меньшинстве: арбитр удалил Козака. Решение арбитра формально решило судьбу игры. "Ингулец" упустил шанс позиционно атаковать, а "Ворскла" уже просто не хотела, ведь достигла результата.

Благодаря победе "Ворскла" возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины. Полтавчане пока единственная команда, которая выиграла два матча. Хотя "Шахтер" и "Минай" провели только по одному поединку.

Ворскла – Ингулец видеообзор

Турнирная таблица УПЛ