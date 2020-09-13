Луганская "Заря" в рамках второго тура украинской Премьер-лиги потерпела поражение от "Мариуполя". "Азовцы "13-го сентября одолели" Зарю " благодаря единственному голу Топалова.

Заря – Мариуполь 0:1

Гол: Топалов, 61

Удаление: Игнатенко, 86 (Мариуполь)

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Ход матча

Первый тайм матча не поразил ливнем моментов и не увенчался голом, пишет 24 канал. Команды равное количество времени владели мячом, хотя именно "азовцы" нанесли больше точных ударов – четыре против двух.

На 18 минуте хороший момент имел хавбек "Зари" Громов. Артем не забивал из пределов штрафной после сольного прохода Кочергина. "Азовцев" выручил Гальчук.

Еще один момент у Громова был на 32-й минуте, который возник после сумбура в штрафной "Мариуполя". Артем не дотянулся до острой передачи Гречкина.

Сразу после перерыва гости едва не "наварили" на гол в свои ворота. Гальчук неожиданно получил передачу и вынужден был бежать к мячу. Хотя голкипер выбил его, мяч оказался у Юрченко. Хавбек пробил "черпаком", но не попал в пустые ворота.

"Мариуполь" ответил сразу. Кулаков получил мяч в центре штрафной и нанес удар. Шевченко был на высоте.

На 61-й минуте "азовцы" открыли счет в игре. Гости перехватили мяч недалеко от штрафной "Зари", Кулаков пробросил мимо Абу Ханну и прострелил на противоположный фланг. Передачу уверенно замкнул Топалов.

"Заря" могла сравнять счет на 77-й минуте. Кочергин отдал передачу в центр штрафной: Юрченко забавно пропустил на Назарину, который нанес мощный удар. К сожалению для "Зари", мяч пролетел над воротами.

На 86-й минуте "Мариуполь" остался в меньшинстве: Игнатенко наиграл на два горчичника и покинул поле. Несмотря на финальное нашествие "Заре" не удалось вырвать хотя бы ничью.

Для подопечных Виктора Скрипника это второе подряд поражение в чемпионате. В первом туре "Заря" проиграла "Десне". Зато "Мариуполь" после неудачи в игре с "Александрией" одержал дебютную победу.

Заря – Мариуполь видеообзор

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