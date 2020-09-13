Звездный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе заговорил о своем трансфере в другую команду. Француз уже рассказал боссам клуба, что покинет ПСЖ уже в следующем году.

Как сообщает The Times, Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ о подписании нового контракта на улучшенных условиях. Для футболиста сезон 2020/21 станет последним в футболке ПСЖ.

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Последний год в ПСЖ

21-летний нападающий хочет продолжить карьеру в АПЛ или Ла Лиге. Он не раз говорил, что ему импонирует работа наставника чемпиона "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Также ранее были слухи, что услугами Мбаппе интересуются "Реал" и "Манчестер Сити". В борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед",

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует еще до лета 2022 года, поэтому покинуть клуб в статусе свободного агента не получится.

В 2018 году парижане заплатили "Монако" за Мбаппе 180 миллионов евро, что до сих пор остается вторым самым дорогим трансфером в мире после трансфера бразильца Неймара.