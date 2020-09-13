Закарпатский "Минай" 13-го сентября дебютировал в украинской Премьер-лиге (УПЛ). В первом же матче "Минай" одержал победу, переиграв в Ужгороде "Александрию".

Минай – Александрия 1:0

Гол: Шиндер, 34

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Новичок УПЛ "Минай" с энтузиазмом начал игру и агрессивно выглядел на старте, пишет 24 канал. Первый момент возник именно у закарпатцев.

На 10-й минуте на острие атаки после выбивания Поповича оказался Кожанов. Денису удалось пробить, но Панькив забрал мяч в руки. Ближе к середине тайма "Александрия" перехватила инициативу.

На 26 минуте Мишенко нанес первый удар в створ ворот хозяев. "Александрия" развернула быструю атаку, однако Попович легко справился с выстрелом Мишенко.

Дебютный гол "Миная"

В составе "Миная" больше остроты шло от Шиндера, который удачно открывался. На 34-й минуте он отметил свое возвращение в УПЛ голом. Кожанов подал с углового, после которого Антон продавил Дубру и ударом головой попал в нижний угол ворот – 1:0.

Дебютный гол "Миная" в УПЛ публика на стадионе "Авангард" в Ужгороде встретила бурными овациями. На игре присутствовали около 2 500 зрителей.

После перерыва "Александрия" контролировала мяч и зажала "Минай" на его половине поля. Закарпатцам было сложно выйти в атаку, ведь гости активно прессинговали.

Несмотря на доминирование на футбольном поле "Александрии" трудно давалось создавать острые моменты. Только на 72-й минуте Поповичу вдруг пришлось спасать партнеров. После навеса Мишенко со штрафной Ковалец классно пробил головой. Но вратарь продемонстрировал великолепную реакцию и эффектно отразил мяч.

На 76-й минуте Ковалец разрядил свою пушку из-за пределов штрафной и Попович кончиками пальцев отбил мяч. Нанося удар, Ковалец получил травму, но смог продолжить игру.

Уже через две минуты Кирилл снова угрожал воротам Поповича, однако голкипер "Миная" в очередной раз был на высоте.

Под занавес игры в действиях обеих команд стало больше брака. В частности, "Минай" из-за ошибок упускал случай выйти в опасные атаки. Также заметно подсела физика игроков закарпатского клуба.

В компенсированное время у "Миная" была стопроцентная возможность увеличить преимущество. После обрезки игрока "Александрии" Кныш пробивал в пустые ворота, но не попал.

В итоге "Минай" отстоял сенсационную победу и успешно начал сезон 2020/2021.

Минай – Александрия видеообзор

Турнирная таблица УПЛ