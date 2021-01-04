Украинцы Александр Зинченко и Руслан Малиновский сыграли матчи за свои команды, а их клубы одержали уверенные победы. Виктор Цыганков может стать игроком итальянского Милана. Таковы были главные новости спорта в воскресенье, 3 января

Руслан Малиновский матч против Сассуоло начал в запасе. А вышел на поле, когда счет уже был 4:0. Сам он не забил, а сам матч закончился уверенной победой Аталанты 5:1.

Зато Александр Зинченко впервые в этом сезоне вышел в старте Мансити на матч АПЛ. И приложился к первым двум голам, отдав предголевые пасы. "Горожане" еще в первом тайме забили трижды, а в итоге праздновали победу 3:1.

Отметим, что Зинченко получил шанс сыграть, ведь в клубе уже восемь случаев заражения коронавирусом.

По Малиновского, то его в составе своей команды хотят видеть болельщики бельгийского Брюгге. Таковы результаты опроса. Однако супруга игрока опровергла информацию о возможном возвращении Малиновского в Бельгию.

Зато в Италию может перебраться еще один украинец. И это не Зинченко, которого по слухам отправляют в Лацио. И не Яремчук, который может стать игроком Ромы за 10-12 миллионов евро. На этот раз речь идет о Викторе Цыганкове, которым заинтересовался Милан. Вот только Динамо за игрока хочет 35 миллионов евро.

Что касается других украинских игроков, то в УЕФА посоветовали в 2021 году страстно следить за двумя юными игроками. Речь идет про защитника Динамо Илью Забарного и вратаря Шахтера Анатолия Трубина.