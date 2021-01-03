Александр Зинченко впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе Манчестер Сити в АПЛ. И в первом тайме помог команде открыть счет во встрече.

Зинченко разместился на позиции левого защитника. На 18-й минуте он активно пошел вперед по своему флангу. И отдал пас на Фодена. А уже полузащитник сбросил мяч под удар Гюндогану, который и открыл счет в этой встрече.

Ilkay Gundogan with a Class Goal pic.twitter.com/o43WY2k2EV — Lyndio Sport (@LyndioSport) January 3, 2021

Еще до перерыва Манчестер Сити удалось забить еще два гола. Отличились Фоден и Де Брюйне.

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Напомним, для Зинченко это первый выход в старте МанСити в АПЛ в этом сезоне. До этого он выходил лишь на замену в чемпионате. Зато выходил в старте на матче Лиги чемпионов.