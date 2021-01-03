В МанСити новые случаи заболеваний COVID-19
Коронавирус продолжает бить по амбициям Манчестер Сити. В клубе выявлен еще один положительный тест на коронавирус.
Команда из Манчестера все никак не может остановить инфицирование коронавирусом в клубе. Казалось, что такая ситуация может поставить под вопрос матч с Челси, но, как сообщает издание The Sun, болельщики Сити могут быть уверены в проведении встречи.
К теме Коронавирус в Манчестер Сити: кто болеет и засчитают ли команде техническое поражение
Коронавирус не отступает
Ранее "горожане" уже пропустили игру с Эвертоном из-за вспышки COVID-19. Всего в клубе 8 инфицированных людей.
Первые случаи заражения были выявлены после проведения тестирования 25-го декабря. После чего все больные пошли на самоизоляцию. Мансити сообщил, что положительные тесты были обнаружены у Габриэля Жезуса и Кайла Уокера, а также двух работников клуба.
А за два дня в команде выявили еще три случая заболеваний у футболистов. Все инфицированные находятся на самоизоляции. Имена их не сообщаются.
- Перед поединком "горожане" занимают в таблице АПЛ 8 строчку, в их активе 26 очков. Лондонское Челси с таким же количеством пунктов располагается выше – 6 место. Победа любого из этих двух клубов позволит опередить друг друга в АПЛ.
Поделиться новостью