Коронавирус продолжает бить по амбициям Манчестер Сити. В клубе выявлен еще один положительный тест на коронавирус.

Команда из Манчестера все никак не может остановить инфицирование коронавирусом в клубе. Казалось, что такая ситуация может поставить под вопрос матч с Челси, но, как сообщает издание The Sun, болельщики Сити могут быть уверены в проведении встречи.

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Коронавирус не отступает

Ранее "горожане" уже пропустили игру с Эвертоном из-за вспышки COVID-19. Всего в клубе 8 инфицированных людей.

Первые случаи заражения были выявлены после проведения тестирования 25-го декабря. После чего все больные пошли на самоизоляцию. Мансити сообщил, что положительные тесты были обнаружены у Габриэля Жезуса и Кайла Уокера, а также двух работников клуба.

А за два дня в команде выявили еще три случая заболеваний у футболистов. Все инфицированные находятся на самоизоляции. Имена их не сообщаются.

МанСити должна провести матч на выезде против Челси в воскресенье, 3 января. Стартовый свисток прозвучит в 18: 30.