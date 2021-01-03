Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграл за Аталанту в чемпионате Италии. Игру он начал в запасе, но во втором тайме вышел на поле.

Аталанта – Сассуоло 5:1

Голы: Сапата, 11, 49, Пессина, 45, Госенс, 57, Муриэль, 68 – Кирикеш, 75

Сассуоло перед этим матчем опережало Аталанту на четыре очка. И занимало пятое место. Совсем рядом места в первой четверке, которые дают право сыграть в лиге чемпионов следующего сезона.

В начале матча Аталанте удалось выйти вперед, когда отличился Сапата. Зато второй пришлось ждать чуть дольше. Пессина, вышедший на позиции Малиновского, удачно воспользовался с паса Иличича уже перед самым перерывом.

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В начале второго тайма Сапата оформил дубль. А потом уже он ассистировал, когда забивал Госенс. Гол полузащитника выдался на удивление эффектным – от ноги соперника мяч полетел по высокой дуге над голкипером, и от перекладины опустился уже за линией ворот.

На 62-й минуте на поле вышел Малиновский. Он активно вступил в игру, пытался "разгонять" атаки команды. Но до пятого гола Аталанты вложиться не сумел – голевая атака прошла без его участия.

Впоследствии Малиновский еще как минимум дважды мог претендовать на пенальти, когда его сбивали в штрафной. Но арбитр оба раза проигнорировал эти эпизоды.

Всего за 30 минут, которые Малиновский провел на поле, он ни разу не пробил по воротам. Он отдал шесть точных передач (из девяти), среди которых была и одна ключевая. В его активе один отбор и один перехват. Он выиграл одну верховую дуэль (из двух).

Аталанта победила со счетом 5:1 и вплотную приблизилась к Сассуоло. Однако последние и дальше на пятом месте. Однако у Аталанты есть игра в запасе.

Видеообзор матча Аталанта – Сассуоло