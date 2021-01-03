УЕФА определился с топ-50 самых талантливых молодых футболистов мира. В нем есть защитник Динамо Илья Забарный и голкипер Шахтера Анатолий Трубин.

Еврокубковые поединки и матчи во внутренних чемпионатах УЕФА позволили составить рейтинг перспективных футболистов мира, за которыми нужно следить в 2021 году. Неожиданно отличились и два украинских игрока, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вот так Признание в Европе: Миколенко и Трубин – в рейтинге лучших вундеркиндов мира

Кто попал в рейтинг

Илья Забарный (Динамо)

Анатолий Трубин (Шахтер)

В этом сезоне оба футболиста стали настоящими открытиями в своих клубах и хорошим усилением для сборной Украины в будущем. Забарному удалось сполна воспользоваться шансом тренера в августе. Своей игрой он заслужил стабильное место в центре обороны Динамо. Илья выходил в "голубовато-белой" футболке в 18 поединках.

А вот Трубин просто разрывает все рейтинги 2020-го года. Это уже третий список в который попадает страж ворот Шахтера. 19-летнему вратарю удалось вытеснить из владений "горняков" опытного Андрея Пятова. В целом в этом сезоне Анатолий провел в рамке ворот дончан 13 матчей, в которых пропустил 15 голов. Голкипер был признан лучшим игроком Шахтера в 2020 году.

Также вратарь Шахтера попал в рейтинг лучших футболистов до 19 лет. Его можно увидеть в так называемой символической сборной от Football Wonderkids.

Также в списке вундеркиндов можно выделить игрока Лестера Уэсли Фофана, Джуда Беллингема и Юссуфа Мукоко – оба Боруссия (Д), вингера Барселоны Педри, Йенса Петтера Гауге из Милана.