Українці Олександр Зінченко та Руслан Маліновський зіграли матчі за свої команди, а їх клуби здобули впевнені перемоги. Віктор Циганков може стати гравцем італійського Мілану. Такими були головні новини спорту в неділю, 3 січня

Руслан Маліновський матч проти Сассуоло розпочав в запасі. А вийшов на поле, коли рахунок вже був 4:0. Сам він не забив, а сам матч закінчився впевненою перемогою Аталанти 5:1.

Натомість Олександр Зінченко вперше в цьому сезоні вийшов у старті МанСіті на матч АПЛ. І доклався до перших двох голів, віддавши передгольові паси. "Містяни" ще у першому таймі забили тричі, а в підсумку святкували перемогу 3:1.

Відзначимо, що Зінченко отримав шанс зіграти, адже в клубі вже вісім випадків зараження коронавірусом.

Щодо Маліновського, то його в складі своєї команди хочуть бачити вболівальники бельгійського Брюгге. Такі результати опитування. Однак дружина гравця спростувала інформацію про можливе повернення Маліновського до Бельгії.

Натомість до Італії може перебратися ще один українець. І це не Зінченко, якого слухи відправляють до Лаціо. І не Яремчук, який може стати гравцем Роми за 10-12 мільйонів євро. Цього разу мова йде про Віктора Циганкова, яким зацікавився Мілан. От тільки Динамо за гравця хоче 35 мільйонів євро.

Щодо інших українських гравців, то в УЄФА порадили у 2021 році пристрасно слідкувати за двома юними гравцями. Мова йде про захисника Динамо Іллю Забарного та воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна.