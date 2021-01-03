В воскресенье, 3 января 2021 года, состоялся один из центральных матчей АПЛ – в гости к Челси пожаловал Манчестер Сити. Но борьбы не было, ведь еще до перерыва гости забили три гола.

Челси – Манчестер Сити 1:3

Голы: Хадсон-Одой, 90+2 – Гюндоган, 18, Фоден, 21, Де Брюйне, 34

Украинец Александр Зинченко впервые в этом сезоне вышел в старте команды в чемпионате. До этого он играл с первых минут в матчах Лиги чемпионов или в кубковых противостояниях. Все из-за того, что в МанСити вспышка коронавируса, и немало игроков оказалось вне игры (именно из-за этого матч против Эвертона 26 декабря был перенесен).

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Если в первые минуты встречи между командами была равная борьба, то затем гости провели две разящие атаки, которые "выбили из колеи" игроков Челси. И к обеим атакам приложился Зинченко. В первом случае он отдал сильный пас на Фодена, а уж тот отпасовал на Гюндогана. Полузащитник развернулся и мощно пробил в угол ворот, открыв счет в этом матче.

Впоследствии Зинченко отдал пас на Де Брюйне, а бельгиец нашел возможность для прострела на Фодена. Тот пробил в касание из штрафной точно в щель между штангой и голкипером.

Третий гол, который забили гости, показал все проблемы игры в защите Челси. После подачи со штрафного у Зиеша, Стерлинг сумел сбежать в контратаку. Но реализовать выход на ворота соперника не сумел с первой попытки. И когда казалось, что игроки Челси его догнали, и момент упущен, он пробил с угла штрафной. Но попал в штангу. И первым на добивании оказался Де Брюйне, который и забил.

Во втором тайме игра несколько успокоилась. Но забить хотя бы гол Челси не удавалось. Зато Родри мог доводить счет до позорного, но на этот раз Мэнди все-таки в прыжке дотянулся до мяча, который летел под перекладину.

Все, на что смогли хозяева поля, это забить гол престижа уже в конце встречи. Отличился Хадсон-Одой после прострела Гаверца.

Благодаря этой победе Манчестер Сити взбирается на пятое место, набрав 29 очков. Столько же и у четвертого Тоттенхэма, у которого на одну игру больше. Третий Лестер имеет 32 очка и на две игры больше.

Челси же опустился на восьмую ступеньку.

Уже в среду, 6 января, Манчестер Сити сыграет против Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка лиги.