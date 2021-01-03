Жена Малиновского опровергла слухи о возвращении украинца в Бельгию
Роксана Малиновская, жена игрока Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, опровергла слухи о том, что ее муж недоволен своим положением в клубе и может вернуться в Бельгию.
На свои странице в Инстаграме Роксана Малиновская решила расставить все точки над "і" относительно трансфера своего мужа Руслана в чемпионат Бельгии.
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Малиновский остается в Аталанте
Она выложила сторис со скриншотом информации о выходе из Аталанты игрока сборной Украины. Роксана назвала такие слухи фейком и попросила всех успокоиться.
Ранее сообщалось, что Руслан неожиданно для всех покинет итальянскую Серию А и вернется в Бельгию. Такую информацию обнародовало издание Voetbal24.be по их данным, в покупке украинского футболиста заинтересованы Антверпен, Брюгге и Генк. Из расположения последнего Малиновский как раз перешел в Аталанту.
Игрок вроде бы недоволен нестабильной игровой практикой в команде Джана Пьера Гасперини. Поэтому украинец хочет сменить клуб, где будет получать больше минут на поле. что позволит ему попасть в сборную Украины на матчи чемпионата Европы.
Добавим, что Малиновский стал все чаще выходить в футболке Аталанты после скандала главного наставника и Алехандро Гомеса. Последний уже в ближайшее время должен официально перейти в Интер.
Что известно о Малиновском в Серии А
- Летом 2019-го года Малиновский перешел из Генка в Аталанту за 13 миллионов евро, подписав 5-летний контракт. С июля 2019-го года провел на поле 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
- В этом сезоне сыграл в футболке итальянского клуба 13 матчей, в которых однажды отличился голом и отдал 2 асисты.
- Действующее соглашение игрока сборной Украины с Аталантой рассчитано до лета 2024-го года. Но боссы команды не исключают продажи Руслана летом 2021-го года, чтобы выручить деньги на другие трансферы.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает продажу игрока в 21 миллион евро.
Опровержение от жены Малиновского / Скриншот из instagram.com/roksana_m7
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