Роксана Малиновская, жена игрока Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, опровергла слухи о том, что ее муж недоволен своим положением в клубе и может вернуться в Бельгию.

На свои странице в Инстаграме Роксана Малиновская решила расставить все точки над "і" относительно трансфера своего мужа Руслана в чемпионат Бельгии.

К теме Малиновский неожиданно может вернуться в чемпионат Бельгии: есть три претендента

Малиновский остается в Аталанте

Она выложила сторис со скриншотом информации о выходе из Аталанты игрока сборной Украины. Роксана назвала такие слухи фейком и попросила всех успокоиться.

Ранее сообщалось, что Руслан неожиданно для всех покинет итальянскую Серию А и вернется в Бельгию. Такую информацию обнародовало издание Voetbal24.be по их данным, в покупке украинского футболиста заинтересованы Антверпен, Брюгге и Генк. Из расположения последнего Малиновский как раз перешел в Аталанту.

Игрок вроде бы недоволен нестабильной игровой практикой в команде Джана Пьера Гасперини. Поэтому украинец хочет сменить клуб, где будет получать больше минут на поле. что позволит ему попасть в сборную Украины на матчи чемпионата Европы.

Добавим, что Малиновский стал все чаще выходить в футболке Аталанты после скандала главного наставника и Алехандро Гомеса. Последний уже в ближайшее время должен официально перейти в Интер.

Что известно о Малиновском в Серии А

Летом 2019-го года Малиновский перешел из Генка в Аталанту за 13 миллионов евро, подписав 5-летний контракт. С июля 2019-го года провел на поле 57 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

В этом сезоне сыграл в футболке итальянского клуба 13 матчей, в которых однажды отличился голом и отдал 2 асисты.

Действующее соглашение игрока сборной Украины с Аталантой рассчитано до лета 2024-го года. Но боссы команды не исключают продажи Руслана летом 2021-го года, чтобы выручить деньги на другие трансферы.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает продажу игрока в 21 миллион евро.

Опровержение от жены Малиновского / Скриншот из instagram.com/roksana_m7